Lo que dijo Gustavo Alfaro en su presentación con la Selección darían una pista de si podría ir o no a Paraguay

Gustavo Alfaro aseguró en noviembre que decisión de venir a Costa Rica no fue por dinero / foto John Durán

Las declaraciones que dio Gustavo Alfaro en su presentación con la Selección el pasado mes de noviembre darían una pista de si podría jalar o no para Paraguay.

Tras el trabajo de Alfaro en la Copa América con la Sele, la federación paraguaya quedó encantada con él y ahora lo quieren en su banquillo, hecho por el que le habrían realizado una tentadora propuesta donde ganaría mucho más de que lo que recibe con Costa Rica.

En medio de este conflicto, tanto la Federación nacional como la de Paraguay están a la espera de que el entrenador argentino decida si sigue el “diseño de un sueño” con Costa Rica o se va por dinero con los guaranís.

El 2 de noviembre del 2023, cuando lo presentaron como nuevo técnico de la Tricolor, Alfaro dejó claro que venía a perseguir un sueño, volver a un mundial y que venir al país fue una decisión que no pasó por el dinero.

“A veces es incómodo hablar de números, nosotros venimos con un 35% menos de lo que veníamos en Ecuador. A mí me gusta el desafío, no siempre en estas cuestiones son cuestiones económicas. No tengo problema en bajar porque estoy contento con el desafío y cada uno vive su realidad, a veces es difícil decir qué está bien y qué está mal porque es incómodo hablar de esas cosas, doy fe que este hombre defiende a Costa Rica y para nosotros la cuestión económica es secundaria”, explicó en su momento.

El timonel, en su discurso de presentación, aseguró que estaba muy ilusionado con asumir el reto y, con el paso del tiempo con su trabajo, le ha contagiado esa emoción a los jugadores y la afición.

“Para mí y para mi cuerpo técnico es un orgullo muy grande, es asumir un desafío, una responsabilidad muy grande y, por el otro lado, estamos en el proceso del diseño de un sueño, llegar aquí era una ilusión. Cuando me lo propusieron, pensé que sí de primera, pero dije, ‘déjame pensarlo’ hasta que Claudio (Vivas) me mandó los videos de los partidos que había dirigido, dije: ‘sí me interesa’. Vinimos acá con la idea de diseñar un sueño, con una ilusión muy grande y ojalá el país entero se meta en esa ilusión y ese sueño”, explicó en noviembre.

El futuro de la Sele y de Alfaro se definirá en las próximas horas.