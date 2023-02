Lo que le pasó a Róger Rojas en el homenaje en el Lito Pérez

Al futbolista Róger Rojas, quien firmó esta temporada con Puntarenas, pero que no podrá jugar por una enfermedad, se le vinieron las lágrimas este domingo en el estadio Lito Pérez.

Al popular RoRo le hicieron un homenaje y le dedicaron el partido del Puerto ante Alajuelense, club donde también jugó. El atacante recibió los aplausos y gestos de cariño de las dos aficiones.

Róger Rojas estaba emocionado por el homenaje y dedicatoria del partido que le hicieron Puntarenas y Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“Se me vinieron las lágrimas porque, cuando escuché mi nombre, pensé en las alegrías, todo lo que viví con Alajuelense, los goles, los partidos, las celebraciones, los viajes, muy agradecido. Los manudos han sido muy especiales conmigo. Le tengo amor al Olimpia, Alajuelense y Puntarenas, ahora por eso que han hecho, no haber jugado un partido y todo lo que han hecho”, dijo en una entrevista que dio a varios medios de comunicación después del partido.

El RoRo hizo el saque inicial y expresó que se siente muy bien pese a su problema de salud.

“Me siento muy bien, fuerte, positivo, con mucho ánimo. Le he pedido a Dios que me de fuerza mental, fuerza espiritual, necesito estar fuerte, he tomado esto con buen ánimo, no puedo sentirme derrotado porque tengo muchos motivos, hijos, esposa, mi papá y quiero ser un ejemplo para mis hijos, de que se den cuenta que en momentos difíciles también se puede salir adelante”.

RoRo, quien no se ha referido a la enfermedad que lo aqueja, agradeció el respeto que la prensa y otros han mostrado ante esa petición, pero sí dijo cómo va el caso.

“Voy con buen proceso, al pie de la letra, siempre he sido disciplinado y ahora voy a hacerlo más, por eso lado estoy bien contento y feliz de estar aquí. Claro, no puedo jugar pero Dios sabe porqué hace las cosas”, añadió.