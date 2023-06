Lo que niega Kylian Mbappé y lo que dice de Lionel Messi

El estelar atacante francés Kylian Mbappé lamentó la salida del argentino Lionel Messi del PSG y además afirmó estar “feliz” de permanecer una temporada más en el equipo parisino, en una entrevista publicada el miércoles en el diario italiano Gazzetta dello Sport.

Mbappé insistió en que no ha “pedido ser transferido ni ir al Real Madrid”.

Kylian Mbappé dice que está tranquilo en el PSG.

“Yo solamente confirmé que no voy a activar el año adicional previsto en el contrato. Con el PSG nunca hemos discutido una extensión, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada”, declaró Mbappé en la entrevista, realizada durante la concentración de la selección de Francia en Clairefontaine.

El atacante también se refirió con tristeza a la partida de Lionel Messi, “potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol”.

“Nunca son buenas noticias cuando alguien como Messi se va, no entiendo por qué tanta gente estaba aliviada de que se fuera”, lamentó Mbappé.

“Estamos hablando de Messi, hay que respetarlo, pero al contrario, no tuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena, pero es así, habrá que hacer lo posible por reemplazarlo”, agregó.

Sobre la última temporada del cuadro parisino, campeón en Francia, pero eliminado en octavos de la Liga de Campeones, el jugador de 24 años admitió que había “lagunas que antes o después se iban a pagar”.

“Hay que aprender de los errores para no repetirlos de nuevo”, subrayó.

En la entrevista, el jugador también se refirió al racismo, señalando que es el momento de “cambiar las cosas”, tras los insultos recibidos por Romelu Lukaku (Inter Milan) en Italia y Vinicius Junior (Real Madrid) en España.

“Debemos salir todos del campo (cuando se produzca un acto racista). Si salimos, se entenderá que la situación es grave. Quejarse no es suficiente. En 2023 no podemos permitir que una minoría nos arruine el placer del fútbo. Si te tratan de mono, no tienes ganas de continuar”, sentenció el jugador.