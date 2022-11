¿Logró Kenneth Tencio el bicampeonato de BMX en el Panamericano?

Mbappé y Enner Valencia siguen al frente como los goleadores de Qatar (Cortesía Olman Mora)

Este domingo se disputó la final del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle en Lima, Perú, con la participación de Kenneth Tencio.

El costarricense llegó con el campeón defensor y uno de los favoritos, pero dos caídas le quitaron la oportunidad de volver al podio.

¡Grande campeona! Yokasta Valle sigue marcando historia en el boxeo mundial

Tras la competencia, el biker nacional lamentó la eliminación y aseguró que en el 2023 volverá con todo.

“Veníamos con mucho deseo de llegar al podio, pero esta disciplina tiene muchos riesgos que se ocupan para sumar puntos. Les aseguro que cuando voy a piso no duele el golpe, duele el alma, duele saber que se entrena bien, pero que un ligero viraje te deja mudo. Incluso no me di cuenta de que la bicicleta estaba pinchada, luego de la caída. Ni modo, lo bueno es saber levantarse. El 2023 será un año donde lo buscaremos todo”, comentó Tencio al periodista Olman Mora.

El argentino José Torres se dejó el oro en el torneo donde participaron atletas de Argentina, Brasil, Canadá. Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Perú y Costa Rica.