Los 5 partidos de gracia que pidió Óscar Ramírez tienen a Alajuelense sumido en una crisis

Hace unas semanas, el técnico de Alajuelense Óscar Ramírez pidió 5 partidos, para que el equipo se viera mejor, sin embargo, al cierre de la fecha 9, los manudos viven un torneo para el olvido.

Recordemos que el Macho hizo esta petición a su afición, el pasado 15 de enero, luego de empatar 2-2 en casa ante el Municipal Liberia. Sin embargo, pasaron los días, comenzó la segunda vuelta de la primera fase del Clausura 2026 y el club rojinegro no muestra mejoría.

“Debemos descompresionarnos de todo, de los torneos, del descanso, recuperar fuerzas y estos 5 primeros partidos nos van a ayudar”, dijo ese día, en el inicio del torneo.

Alajuelense está fuera de zona de clasificación, al cerrar la jornada 9 del torneo de Clausura. Foto: prensa PFC. (Prensa Puntarenas FC/Prensa Puntarenas FC)

El torneo para Alajuelense

La afición está perdiendo la paciencia ante los resultados del León. La derrota del sábado, 0-2 ante el Puntarenas FC ha mostrado en redes sociales la frustración del liguismo, al ver que el equipo se olvidó de ganar.

Desde la petición que hizo Ramírez, se disputaron los siguientes partidos:

Pérez Zeledón vs Alajuelense: 1-1

Cartaginés vs Alajuelense: 1-0

Alajuelense vs San Carlos: 1-0

Guadalupe FC vs Alajuelense: 1-3

Alajuelense vs Herediano: 1-1

Óscar Ramírez pidió 5 partidos para que Alajuelense se viera mejor, pero sigue en caída libre. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense vs Sporting FC: 1-2

Saprissa vs Alajuelense: 2-1

Puntarenas FC vs Alajuelense: 2-0

Al cierre de la novena fecha, los manudos suman dos victorias, 3 empates y 4 derrotas. A esto súmele que quedó fuera del torneo de Copa y en la actualidad, está en la sexta posición de la tabla, con 9 puntos.

Lo que se viene para Alajuelense

La Liga volverá el martes al torneo local, para enfrentar a Cartaginés, a San Carlos y luego debutará en la Copa de Campeones de Concacaf, ante Los Angeles FC.

Así está el calendario de los erizos en las próximas fechas:

- Alajuelense vs Cartaginés: 3 de marzo

- San Carlos vs Alajuelense: 7 de marzo

- Los Angeles FC vs Alajuelense: 10 de marzo

- Alajuelense vs Pérez Zeledón: 13 de marzo

- Alajuelense vs Los Ángeles FC: 17 de marzo

- Herediano vs Alajuelense: 21 de marzo