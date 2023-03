Los cartagineses dan su veredicto... ¿Paulo Wanchope o Marcel Hernández?

La mayoría de aficionados del Club Sport Cartaginés están al 100% con el delantero cubano Marcel Hernández, en la bronca que ha tenido con el entrenador Paulo Wanchope.

Ellos aseguran que el delantero ha demostrado su capacidad en muchas ocasiones con el cuadro azul, que fue pieza vital para el título que consiguieron en el 2022 y está reaccionando al hecho de que el entrenador brumoso lo esté banqueando.

En su mayoría, los aficionados brumosos apoyan abiertamente a Marcel Hernández.

Sin embargo, en las redes sociales, en una pregunta que formuló La Teja, la tortilla se vuelva y respaldan a Chope. Probablemente quienes opinan no son aficionados del equipo de la Vieja Metrópoli.

La bronca que existe entre jugador y entrenador ha quedado de manifiesto en los últimos dos goles que ha metido el cubano, ya que vuelve a ver a la banca y hace gestos que no son tanto de felicidad, sino más bien de reclamo. Incluso, el sábado cuando le anotó a Sporting, sus compañeros tuvieron que calmarlo.

Gustavo López, de Tigo Sports, le preguntó directamente al cubano si dicho festejo era algo contra Paulo César, esto respondió: “Yo me reservo las cosas, es una parte mía interna, es algo que soy así desde pequeño. Yo me lo reservo, es algo mío, sobre todo en la parte de competitividad, nada más”.

Chope también se refirió al asunto en la conferencia de prensa de ese juego.

“Es un jugador competitivo, tuvo esa reacción, fue un desahogo, necesito exigirle a todos por igual. Ha pasado por un bache de partidos sin goles y ahora se está desahogando, ojalá lo siga haciendo así, con goles.

Paulo Wanchope trajo a Marcel Hernández a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

“Con Marcel no hay bronca, hay que darle espacio para que lo haga, por eso digo que mientras lo siga haciendo así, con goles, todo está bien”, comentó sobre el tema.

Y los brumosos de hueso colorado están con Marcel.

“Apoyo cien por ciento al jugador, me parece que Chope está tapando algo, porque Marcel es un emblema. Marcel necesita continuidad y Chope lo deja sentado y se la lavó la cara con ese gol, quizás no fue la mejor forma de mostrarlo, pero apoyo al jugador”, dijo el aficionado Carlos Umaña.

Francisco Cedeño expresó que también está del lado del caribeño.

“Puede ser que haya alguna espinita, recordemos que Chope fue quien lo trabajo a Costa Rica. Marcel necesita jugar, hacer goles y Chope no me convence como entrenador”, opinó.

Por su parte, Alonso Brenes considera que más allá de lo que se vio, debe haber algún motivo oculto de más peso.

Paulo Wanchope también entró en polémica en este torneo con Jafet Soto, al sacar una estadística de los rojiamarillos. (Rafael Pacheco Granados)

“Uno interpreta que debe ser un resentimiento del jugador porque está banqueado, ahora vuelve a ser titular y mete goles. Debe haber alguna rencilla, alguna sacada de clavo”.

Eso sí, no todos los aficionados brumosos consideran que Marcel lleva la razón. Hay quienes creen que Wanchope es el técnico, es la voz autorizada y el que manda.

“Me parece falta de madurez y profesionalismo de Marcel. Le guste o no, Chope es el técnico y merece respeto. Hacer gestos o celebraciones públicas que luego no quiera explicar porque ‘son personales’ no tiene sentido”, explicó la cartaga Noemy Coto.

Medidas

A los entrevistados se les preguntó qué medidas tomarían para remediar la situación si fuera directivos del Club Sport Cartaginés.

Umaña dijo que separa a Wanchope de la dirección técnica.

“De 18 puntos posibles de visitante, tiene uno. No más continuidad, el equipo se basa en resultados, sé que se tiene que empatar y perder, pero busco otra solución. A Marcel lo dejó quedito”, expresó Umaña.

La misma medida tomaría Cedeño. “Marcel nos ha dado mucho, adiós a Wanchope”, expresó.

En cambio, Brenes tendría una postura más concialiadora en caso de que dependiera de él.

“Los siento a los dos juntos y les doy un últimatum. Pregunto si es una reacción por estar banqueado, si a nivel camerino se han reclamado algo y ese tipo de cosas con la idea de que limen asperezas. Si más adelante debo tomar una decisión, lo más sano es que se vaya Chope”, dijo.

Coto, con una posición más de respaldo al técnico, actuaría en consecuencia con su pensar, pero también sería drástica.

“Exigiría a los jugadores respeto al técnico y si tengo un entrenador que tiene conflictos con jugadores intentaría que se arreglen o se vayan, no estamos en posición de ponernos a aguantar caprichos”, manifestó.

Y usted, ¿qué haría?