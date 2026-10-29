Los Cerveceros de Milwaukee hacen historia al conquistan su primera Serie Mundial

De la mano del venezolano William Contreas. los Cerveceros se coronaron campeones por primera vez en su historia. (ELSA/Getty Images via AFP)

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este miércoles 4 a 1 a los Rays de Tampa Bay y se consagraron campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol por primera vez en su más de medio siglo de historia.

Milwaukee culminó su triunfo en el Clásico de Otoño en una noche en la que volvió a brillar el novato Cooper Pratt, con dos carreras remolcadas, y en la que el venezolano Jackson Chourio completó una eliminatoria soñada con su undécimo hit.

Chourio, de 22 años, y su compatriota William Contreras, que remolcó la última carrera, culminaron un año de ensueño en el que también ayudaron a coronar por primera vez a Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

“Es increíble, estoy sin palabras”, alcanzó a decir un emocionado Chourio tras el triunfo.

En cambio, los Rays del mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero perdieron su tercera Serie Mundial y seguirán sin estrenar su palmarés.

Tampa Bay, que el martes evitó la barrida con un triunfo en extra innings, es uno de los cuatro equipos que nunca han saboreado la gloria en las Mayores, junto a los Padres, Rockies y Marineros.

Los Cerveceros sí inauguraron su vitrina en la segunda Serie Mundial que jugaban en su más de medio siglo de historia, tras la que perdieron en 1982.

Este año Milwaukee ha sido una fuerza intratable en las Grandes Ligas, comenzando por una fase regular en la que logró el mejor registro general (103-59).