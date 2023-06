Los enigmáticos mensajes que da futbolista de Alajuelense sobre lo que sería su futuro

Erick Cabalceta tiene contrato con Alajuelense hasta diciembre. (Prensa Alajuelense)

Uno de los futbolistas que podría dejar Alajuelense es el defensor Erick Cabalceta, quien en sus redes sociales ha venido dejando mensajes enigmáticos sobre su futuro.

Tras finalizar el Clausura 2023, al zaguero tico - salvadoreño le estarían buscando salida, luego de llegar el año pasado al club con el que tiene contrato por un torneo más, es decir, hasta diciembre.

Erick está en este momento en El Salvador, para integrarse a su selección de cara a la Copa Oro, que se jugará a finales de junio.

“Dios es grande, justo y amoroso, a veces sus designios no son los nuestros”.

“Gracias a Dios ya en El Salvador, señor haz tu voluntad y declaro lluvia de bendiciones en esta nación y sobre mis compañeros”.

“En verdes prados me deja descansar; me conduce junto a arroyos tranquilos. Salmos 23:2 NTV. Mi confianza está puesta en ti mi señor Jesucristo, tú honras al que te honra y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré porque estoy cubierto con tu espíritu y sangre bendita”, son algunos de los mensajes

Los manudos, aunque no lo han hecho oficial, se reforzaron en el centro de la defensa con el joven defensor Guillermo Villalobos, una zona donde ya están Giancarlo González, Alexis Gamboa y Juan Luis Pérez, por lo que a Cabalceta le costaría mucho tener minutos.