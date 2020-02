“No es una derrota, es el primer escalón para lo que se viene en un futuro. Yo no puedo estar más satisfecho, orgulloso y agradecido con Dios y con toda la gente que me apoyó, de todo corazón gracias. Confirmamos que nació un movimiento de personas muy diferente, que no quiere hacer las cosas como siempre, que no quiere la política tradicional. Somos una familia, no se trata de Domingo Argüello, esto apenas empieza, no ha terminado”, comentó Domingo al aceptar que no ganó.