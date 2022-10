Los Fuller son los reyes del patí en Limón

La familia del jugador de Club Sport Herediano Keysher Fuller son famosos en todo el centro de Limón por una característica muy particular, la sabrosa comida caribeña que preparan.

Los Fuller son famosos en Limón por la sabrosera de comida caribeña que hacen. (Cortesía )

Son especialmente famosos el patí, el rice and beans con pollito o pescado, los enyucados, el agua de sapo, la plantintá, el bofe, platillos que quedan tan ricos que dan ganas de chuparse los dedos.

Debido a lo anterior, Keysher se la sabe de todas todas en la cocina, según nos contó su madre Xindy Spence Hibbert, quien nos dijo que el lateral se la juega no solo con la comida caribeña, sino también con la del resto del país.

Recordemos que este sábado, Fuller y sus compañeros del Team recibirán al Puntarenas FC, a las 8 de la noche en el estadio Coyella Fonseca, con la convicción de sellar el pase a la final de la segunda fase y acercarse más a la estrella número 30 de su historia.

La familia Fuller tiene 25 años de dedicarse a la venta de comidas caribeñas y ya tiene bastante fama por lo deliciosa que es y que distribuye entre sus clientes de forma exprés.

Keysher se la sabe de todas todas en la cocina. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Mi mamá vendía comida pero paró de vender y yo retomé la venta con el patí, el enyucado y el plantintá porque no podía dejar que mis hijos se murieran de hambre, así que le pregunté a mi papá cómo se hacían algunos platillos y él me fue enseñando y eso me ha dado lo necesario para darles de comer a mis hijos”, dijo doña Xindy.

Expresó que Keysher cocina muy bien y que está orgullosa de que sus cuatro hijos sepan cocinar, lavar y limpiar (Kierie, Arpheny y Keybrand son los hermanos).

Keysher es el segundo, el más bromista, pero también es una persona muy reservada y seria que cuando va a Limón siempre seva a meter a la casa de su mamá o de su abuelita, donde suelequedarse sin salirmucho a la calle, salvo que algunos amigos lo vengan a visitar.

“Era el alma de la casa, pero ya está grande. De niño siempre le gustó ir a jugar bola con los amigos. Nosotros somos muy futboleros, a mí me encanta y yo hubiera jugado, pero en ese tiempo a las mujeres no las dejaban”, expresó la señora.

Keysher Fuller desde niño le gustaba ir a mejenguear. (Cortesía )

El bofe no en cualquier lado lo hacen. (Cortesía )

La señora recordó que Keysher estaba en el Colegio Deportivo, donde jugaron una copa en la que quedaron subcampeones y a él lo vio la gente del Deportivo Saprissa, por lo que se quedó con los morados y estuvo en el proceso de selecciones menores.

Tambien hacen cocadas. (Cortesía )

El técnico Alexandre Guimaraes lo recomendó para que debutara en primera división siendo aún muy joven, pero no llegó a debutar con los morados. Más bien pasó al Municipal Grecia, donde sí le dieron pelota y de ahí llegó al Team donde se ha consolidado.