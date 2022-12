Los mismos de siempre: Semifinales del torneo de Copa inician sin sorpresas

Saprissa camina con paso firme, buscando la final del torneo de Copa. Prensa Santos. (Santos)

El torneo de Copa está en su fase final sin sorpresa alguna, pues los cuatro equipos tradicionales de la primera división se metieron a las semifinales.

El primer juego de ida será entre Saprissa y Cartaginés, el miércoles a las 8 de la noche, en el estadio Ricardo Saprissa.

Un día después se enfrentarán Herediano contra Alajuelense, también a las 8 p. m., pero en el estadio Colleya Fonseca.

Pese a que en el certamen participaron todos los clubes de la máxima categoría y cuatro equipos de la Liga de Ascenso, los restantes se quedaron cortos a la hora de competir.

A la venta. Saprissa sacó a la venta las entradas para el juego contra los brumosos. En sol sur los boletos cuestan ₡2 mil, en sombra este ₡4 mil y platea este ₡6 mil.

Santa Ana, Uruguay de Coronado, Sarchí y Turrialba fueron los invitados para representar a la segunda división, pero no pudieron pasar de los octavos de final y en cuartos de final, Sporting, Santos, Grecia y Puntarenas tampoco la vieron contra los cuatro grandes.

Para el entrenador Marvin Solano, en parte es normal que estos sean los clubes clasificados, porque son los que tienen mejores recursos y planillas.

“En esta oportunidad no hubo tanta diferencia con respecto al plazo en que finalizó el campeonato de Apertura y se realizó el torneo de Copa, entonces hay equipos que siguen con ritmo de competencia.

“Pero por otro lado, es una llamada de atención para los demás clubes, porque uno esperaría que otros equipos se metieran en semifinales y sin sus seleccionados, los equipos tradicionales fueron superiores, estaban marcando diferencia”, agregó.

Cartaginés debutó contra Turrialba, en el torneo de Copa. Prensa CSC. (Cartaginés)

Recursos

Como buen saprissista, Miguel Sancho, un fiebre de la “S” y vecino de Santa Ana, espera que su equipo alce la copa y habló de las diferencias que existe entre primera y segunda división.

“Saprissa en cada torneo que participa tiene la obligación de ganar y lo que pasó en el torneo de Copa es un reflejo de lo que pasa en el fútbol de Costa Rica.

“No sé si fueron las llaves correctas, pero lo que ha pasado es una clara diferencia del poderío económico y deportivo de la primera división”, expresó.

Para Sancho, la diferencia entre ambas categorías radica en la cantidad de equipos de primera y segunda división.

“Tenemos una cantidad excesiva de equipos de primera y segunda división, creo que si fueran menos, los torneos serían más atractivos” afirmó.

Carlos Hernández, un aficionado al Herediano, manifestó que la obligación de los equipos grandes es avanzar en cualquier torneo hasta el final.

Herediano no tuvo problemas para dejar a Puntarenas en las semifinales. Prensa PFC.

“Lo que pasó era de esperar, los equipos llamados grandes en el país están obligados a llegar a esas instancias y, definitivamente, la diferencia entre los tradicionales y los demás equipos es inmensa.

“La diferencia en el tema de plata es muy evidente, simple y sencillamente llegan los equipos que tienen más recursos, lo veo con Herediano, que tienen tres jugadores en cada posición y eso lo vemos en Saprissa y Alajuelense, no tanto en Cartago, que no lo veo grande, pero es muy tradicional, un equipo que tenga cuatro campeonatos no puede llamarse grande”, recalcó.

Andrés Rojas, aficionado de Alajuelense, coincidió en que los recursos que poseen determinan si un club puede competir y avanzar a instancias finales de torneos como este.

“Los equipos de segunda división que participaron tienen una planilla competitiva, muchas veces tienen para hacer variantes y también la infraestructura deportiva.

“Además, el peso de las camisas influye, los equipos tradicionales, los más grandes siempre buscarán campeonizar, porque por historia eso es lo que se les pide”, comentó.