Los motivos por los que los clubes ticos no pudieron inscribir a todos sus refuerzos para la Concacaf

Eduardo Anderson aún no fue inscrito en la lista de Concacaf con el Saprissa.

Concacaf dio a conocer este martes las listas oficiales que presentaron los equipos para la edición 2024 de la Copa de Campeones en la que hay tres clubes costarricenses, Saprissa, Alajuelense y Herediano.

Dentro del listado proporcionado por los cuadros ticos llama la atención que no aparecen todos sus refuerzos para esta temporada, por diversos motivos y circunstancias.

Para poder meter a un jugador en lista, la Concacaf pide que el jugador esté debidamente inscrito ante la federación de su país y y ser elegibles para jugar en cualquier partido de liga para la temporada actual según los plazos de transferencia de FIFA en cada país.

Los morados enviaron una lista con 25 jugadores en la que no está el panameño Eduardo Anderson, cuyo fichaje fue oficializado hasta el viernes de la semana pasada y para el fin de semana aún no estaba disponible para jugar. Es el único de sus refuerzos que no aparece.

En el caso de Herediano, solo presentaron 21 jugadores, cuatro de sus refuerzos no aparecen en la lista. Erick Torres por la sanción provisional que tiene por dopaje, el mexicano Adrián Garza quien aún no estaba inscrito y los ticos Francisco Rodríguez y Joshua Canales, quienes no estaban en el club cuando se enviaron las listas.

Alajuelense por su parte, inscribieron 23 jugadores y tres de sus refuerzos afuera, el canadiense Manjrekar James y el portero peruano Alejandro Duarte, anunciado este martes mientras consiguen sus permisos de trabajo y en el caso del paraguayo Fernando Lesme, no formaba parte de la Liga cuando se envió la lista.

Dichosamente para los ticos es una situación fácil de resolver, dado que Concacaf permite inscribir un máximo de 35 jugadores según reglamento, solo tenían que enviar una lista antes de iniciar el torneo.

“Los clubes que hayan optado por registrar menos de 35 jugadores podrán incorporar jugadores adicionales hasta 44 horas antes de cada partido, siempre y cuando su lista no supere un total de 35 jugadores. Una vez que un jugador haya sido registrado, no podrá ser removido o reemplazado”, destaca un comunicado de prensa de la confederación.

Quienes están más contra el tiempo son los florenses, pues debutarán el 7 de febrero ante el Toluca de México y dos días antes tendrán que tener todo listo para contar con los jugadores.

Los morados por su parte debutarán hasta el 20 de febrero ante el Philadelphia Union, por la primera fase del certamen, mientras que el León lo hará hasta los octavos de final el 6 de marzo ante el ganador del Independiente de Panamá contra el New England Revolution de Estados Unidos.

Lista Saprissa Copa de Campeones Concacaf 2024. (Sergio)

Lista Herediano Copa de Campeones Concacaf 2024. (Sergio)