Los números contradicen a Joel Campbell: la Sele sí quedó en deuda

Joel Campbell, delantero de la Selección Nacional, afirmó que la Tricolor no quedó en deuda luego de su participación en el Mundial de Qatar 2022.

El sábado por la noche, cuando la Sele llegó al país, el jugador del León de México respondió a una de las preguntas que se le hicieron sobre el papel del equipo en la fiesta mundialista.

“Vean los equipos que estábamos enfrentando, tampoco era que iba a ser un Mundial fácil. Nadie esperaba que le ganáramos a Japón y esas son las cosas que da el fútbol, en el fútbol no hay nada escrito. Lastimosamente no se dio el resultado que queríamos, claro que somos autocríticos, jugamos mal, pero más que eso, tampoco creo que fuera un mal Mundial.

“Creo que hasta el último partido, durante varios lapsos, estábamos clasificados, estábamos ahí luchando, no había ninguno clasificado y creo que usted se quedó con el primer partido”, respondió.

Campbell manifestó que no se siente satisfecho, pero en su criterio no considera que quedaran en deuda.

“Satisfecho no, porque yo quería clasificar, pero tampoco puede decir que estamos en deuda, porque no, nosotros lo dimos todo. ¿Cuál equipo le ganó a Japón? Solo nosotros y no nos vamos a conformar con eso, le queríamos ganar a España y a Alemania. Luchamos hasta el final”, añadió.

“Cada partido es diferente, nosotros no podemos borrar el 7-0, no se va a borrar nunca, pero tampoco se puede borrar lo bueno que se hizo después”. — Joel Campbell, jugador Costa Rica.

Pero, pese a las buenas intenciones de Joel por calmar los ánimos luego de lo que pasó con el equipo de todos, las estadísticas muestran el pobre rendimiento que tuvo la Sele en el Mundial.

Además de los 11 goles que se trajo Costa Rica de Qatar, a nivel ofensivo la Tricolor solo tuvo un tiro de esquina en los tres juegos disputados contra España, Alemania y Japón, de acuerdo con el medio Marca.

La defensa tica generó muchas dudas y las 11 anotaciones que recibió fueron dentro del área. Por si fuera poco, recibieron 62 tiros a marco y en sus tres encuentros solo pudieron hacer 1.010 pases, la misma cantidad que realizó la selección de España solo en el juego contra los ticos.

En total, Costa Rica solo hizo 10 disparos, 7 entre los palos y solamente pudo marcar 3 tantos en la Copa del Mundo. Finalizó en la posición 27 de los 32 equipos que el 20 de noviembre pasado iniciaron el camino hacia la Copa. Los datos son contundentes, la Sele sí quedó en deuda.

Presentación pobre

El experimentado entrenador Rodrigo Kenton analizó las declaraciones de Campbell y dijo que, en su criterio, él no era el jugador que tuvo que haber hablado el sábado por la noche.

“Empezando porque Joel no tenía que haber sido el vocero, hay jugadores de más experiencia, de mayor responsabilidad para tomar ese tipo de posición.

11 goles recibió la Sele en Qatar.

“Por otro lado, son criterios, pero creo que el proceso estuvo bien hasta la clasificación y, si observamos el proceso como tal, la clasificación estuvo aceptable, se logró el objetivo, pero lo que se refiere a la participación en el Mundial, dejó muchas dudas y, sin duda alguna, Joel no puede estar satisfecho, porque si lo analizamos, fue de las presentaciones más pobres”, comentó.

Para Kenton, la Selección sí quedó en deuda y explicó por qué lo cree así.

El entrenador Rodrigo Kenton cree que Luis Fernando Suárez falló al hacer un cambio en el esquema defensivo. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

“Nos vimos muy mal físicamente, cualquier preparador físico lo puede ver a lo largo de los tres partidos. En el partido contra España parecíamos muñequitos estáticos dentro del campo, sin ninguna dinámica y eso le dio libertad al rival. Contra Japón hubo un remate a marco, a veces se juega así y ganamos, pero no hubo desgaste físico y en el partido contra Alemania la Selección se vio reventada, exhausta, tanto así que no pudimos sostener el 2-1.

“A nivel táctico, se jugó con línea de 4 todo el proceso y ahora en el pleno campeonato Mundial alguien se asustó y metieron línea de 5, lo que no se practicó en el proceso y desde ese punto de vista hay que analizar muy bien qué es lo que se pretende para el futuro, hay que hacer una buena retroalimentación del proceso, vimos el biotipo de algunos y la dinámica del fútbol mundial no es la misma”, añadió.

El técnico dijo no culpar al jugador del León, porque hizo un gran trabajo, pero lo hizo solo y tal vez en la Selección no convocaron a los jugadores idóneos en la parte ofensiva.

“Todo lo bueno que se hizo en la eliminatoria se borró, no veo que se haya logrado un avance y en la parte mental también se pecó, poque muchos grupos han querido ser campeones del mundo, pero eso se mantiene a lo interno del núcleo, porque al sacarlo del grupo pasa lo que pasó, que fue hacer el ridículo”, sentenció.