Los números de Claudio Vivas mientras estuvo con la Selección Nacional

Claudio Vivas no logró llevar a la Selección a la final de la Liga de Naciones. José Cordero. (Jose Cordero)

El argentino Claudio Vivas no seguirá como entrenador interino de la Selección Nacional ni tampoco continuará como director de Selecciones, cargo que finaliza en diciembre.

El sudamericano llegó a Costa Rica en noviembre para ejercer el cargo de director de Selecciones.

El año pasado, después de la salida de Luis Fernando Suárez, Vivas llegó a la Selección Mayor y se quedó en el cargo hasta la llegada de Gustavo Alfaro, en noviembre del 2023. Alfaro llevó a la Sele a la Copa América, ocupando el tercer lugar de su grupo, por encima de Paraguay.

El 12 de agosto pasado, Vivas fue nombrado técnico interino de la Tricolor, tras la salida del Lechuga y quedó en deuda con la Nacional, al no clasificar al “Final Four” de la Liga de Naciones. Ahora, los ticos deberán pulsear el repechaje ante Belice, para avanzar a la Copa Oro 2025.

Otras selecciones

Las selecciones menores no han tenido éxito en los últimos años. Los ticos no avanzaron en el premundial sub-20, que se disputó en Cuba el año pasado y por eso, la Selección no participó en el mundial de esa categoría que se llevó a cabo en Argentina. Era dirigida por su cuñado Cristian Vella.

También tuvo a cargo a la Selección sub-23.

A nivel femenino, Costa Rica participó en el mundial de Australia - Nueva Zelanda, sin embargo, no pasó de la fase de grupos.