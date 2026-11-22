Dariel Castrillo anotó el primer tanto de Puntarenas ante Herediano. (Prensa Puntarenas /Prensa Puntarenas)

Herediano firmó otro fiasco más este torneo, ahora perdió en Puntarenas 2-1 y solo espera que la primera fase acabe la próxima semana para irse de vacaciones a pensar muy bien todo lo que debe cambiar el otro semestre.

Ver al Team en estos días y en estas circunstancias es más que nada un ejercicio de fidelidad, de amor, de realmente querer al equipo, porque lo más fácil es apagar el tele y aprovechar un sábado por la tarde noche en algo mejor.

Pero no, hay muchos fiebres, hay muchos fieles, hay muchos que por más que el equipo esté en una crisis deportiva terrible, ahí siguen viendo, pese a los daños a su corazón y su hígado.

No hablemos solo de la sabida situación, eliminado desde hace dos jornadas, caído tras uno de sus peores torneos del siglo, sino porque además lo que muestra en la cancha sigue siendo supertriste.

Jafet Soto ha sido protagonista de los momentos más gloriosos e importantes del Herediano, pero este semestre y este gran fracaso también tuvieron su sello, tanto en lo administrativo como en lo deportivo.

Doryan Rodríguez anotó el gol del triunfo para Puntarenas ante Herediano. (Prensa Puntarenas FC/Prensa Puntarenas FC)

El campeón nacional demuestra partido a partido porqué ni siquiera le dio la cuerda para poder defender su corona como se debe, al menos en la otra ronda, peleando hasta las últimas, no fue el caso, el papelón sigue fecha tras fecha.

En el estadio Lito Pérez el Team hizo un gol de Allan Cruz y nada más, la defensa sigue siendo débil, vulnerable. La media cancha no aparece, no hace mayor cosa, sin generar opciones para una delantera que con Fernando Lesme ha sido inofensiva.

A Jafet se le vio molesto y reclamando desde que arrancó el juego, alegando acá y allá, sin las variantes que quiere. Para esta ocasión hizo algunos cambios en el once, pero nada le paga, es chicha tras otra.

🇨🇷⚽ ¡Gol de Herediano!



Allan Cruz cobró un tiro libre y puso el 0-1 para adelantar a los florenses frente a Puntarenas. #FPDenFOX pic.twitter.com/JS6reWZ8YR — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 22, 2026

El primer tiempo en el Puerto fue bien flojo, sin opciones claras en ningún marco, justo de dos equipos eliminados, que el fútbol se les queda corto, por lo que correr y meter actitud era lo mínimo que se podía exigir y a ratos ni eso se vio.

Pese a lo que se veía en cancha, los florenses abrieron el marcador con el tanto de Allan Cruz a los 43 minutos, tras anotar un tiro libre que pegó en el palo de mano derecha de Adonis Pineda y luego se metió por el otro lado, a la izquierda.

Para el segundo tiempo la efectividad de los chuchequeros pudo más que las ganas florenses.

🇨🇷⚽ ¡Lo empata Puntarenas!



Con un remate de cabeza, Dariel Castrillo pone el 1-1 frente a Herediano. #FPDenFOX pic.twitter.com/ATpiobWzuc — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 22, 2026

Apenas iniciando lo igualó el local con un cabezazo de Dariel Castrillo tras un centro pasado que vino desde la derecha. La bola dio en un palo y se metió al marco de Alexander Lezcano, quien fue titular.

El Team no lograba generar mayor peligro, poner a Adonis a sudar, no tuvo la capacidad de responder y más bien encajó otro más.

Doryan Rodríguez tomó una bola adentro del área, frente al marco, la paró con izquierda, la pegó con derecha, el remate picó en el piso y le pasó por encima a Lezcano, quien se vio mal en el tanto.

🇨🇷⚽️ ¡Lo da vuelta Puntarenas!



Doryan Rodríguez aparece para marcar el 2-1 y poner en ventaja a los porteños frente a Herediano. #FPDenFOX pic.twitter.com/MGP7qkAziF — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 22, 2026

Luego no hubo mayor cosa, pero la preocupación de los florenses no fue por perder en el Puerto, eso fue apenas una raya más para el Tigre este torneo, sino pensando en lo que viene a futuro.

El Herediano arrancará seguramente el Clausura 2026 en los últimos lugares de la tabla acumulada, a la par del descenso y muy lejos de un cuarto lugar que al menos lo haga pensar en una Copa Centroamericana si no logra ser campeón.