Los pecados que cometió Vladimir Quesada con Saprissa en la Catedral

La Catedral del Morera Soto fue testigo del primer mal juego que planteó Vladimir en la temporada. (Jose Cordero)

En la La Teja pusimos bajo la lupa el trabajo de Vladimir Quesada en el juego del Saprissa ante Alajuelense y por eso marcamos los pecados que cometió ante los manudos en la Catedral del fútbol nacional.

También le consultamos a dos periodistas que vieron la mejenga desde el estadio, para ver si coinciden con nuestras observaciones y se armó un buen debate.

Los puntos que detallamos fueron los desmadres de cambios en el segundo tiempo, como cuando sacó a Jefry Valverde, Mariano Torres y Luis Paradela por Álvaro Zamora, Jaylon Hadden y Gerald Taylor, que le dieron un giro al planteamiento y atrajeron los goles.

El poner a Mariano en la titular tras varias semanas sin jugar por una lesión y dejar fuera de convocatoria a Ulises Segura, que estaba cumpliendo y hubiera marcado diferencia en la mejenga.

Por último, la insistencia con Jaylon Hadden de darle más minutos, cuando es un hecho que jugará la próxima temporada con el Herediano.

Para eso le pedimos la opinión de Adrián García, de Teletica Radio, y a Federico Calderón, de Tigo Sports.

En el caso de García, en el argumento de los cambios nos apoyó completamente.

“Honestamente el único pecado que le pondría a Vladimir es hacer los tres cambios de un solo, también tuvo mala suerte, porque tras esas modificaciones cayeron los goles y no tuvieron capacidad de reacción”, apuntó.

Pero en el punto de Mariano y Ulises, la compró a medias.

“La gente dirá sobre no poner a Mariano Torres de titular, lo cual yo lo hubiera alineado, incluso si estuviera al 80%. Me pareció circunstancial ver la alineación que no convocó a Ulises Segura, Javon East y Marvin Angulo, estoy seguro que esos cambios hubieran hecho algo, en algunos momentos del partido ocupaba manejar la bola y cuando aplicó los cambios, para arreglarlo, no tenía herramientas para hacerlo”, apuntó.

En la que del todo no aceptó fue la de Hadden, incluso, compartió un dato, ratificando que no es la primera vez que pasa en el campeonato.

“No coincido con lo de Hadden, una cosa es que el cambio sea malo, pero otro es no darle minutos porque como va al Herediano, porque eso ya ha pasado, por ejemplo, Jonathan Moya firmó en el 2018 con Alajuelense cuando aún jugaba en Saprissa y hasta jugó en una final. Le acepto lo de Hadden si la final fuera contra Herediano”, afinó Garcia.

Calderón, en cambio, dio otros argumentos que fueron claves para que la Liga tomara la delantera en la serie final.

“El primer pecado que hizo fue el planteamiento, no por la alineación, sino lo que mostró en cancha Saprissa, si bien Alajuelense jugó muy bien, los morados no mostraron su esencia de juego y la otra fue no anotar como visitante, que en caso de empate, puede valer doble”.