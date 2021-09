Los pros y contras de que Jonathan Moya sea la opción que la Sele necesita ante México

Jonathan Moya vive su mejor momento en el fútbol de Corea del Sur con once goles. Foto: Instagram. Jonathan Moya vive su mejor momento en el fútbol de Corea del Sur con once goles. Foto: Instagram.

La ofensiva de la selección nacional urge de opciones porque en Panamá estuvo muerta, no realizó un solo remate directo y adolece de fichas como los lesionados Joel Campbell y Johan Venegas.

Jonathan Moya, delantero del FC Anyang de la segunda división de Corea del Sur, no pudo jugar ante los canaleros porque llega a Costa Rica hasta este viernes a las 11 p. m. por un requisito de vacunación que debía cumplir.

Resulta que en Corea del Sur, las personas que salen del país, cuando regresan deben hacer una cuarentena de 14 días.

Sin embargo, hace poco se aprobó una excepción a esa regla para que las personas que ya cuentan con las dos dosis --colocadas en Corea--, no tengan que hacer la cuarentena cuando salgan y regresen al país.

Moyata se puso las dos dosis allá, pero después de la segunda vacuna debía esperar 14 días para poder salir del país y ese plazo se cumplió el miércoles, por lo que no podía llegar al duelo ante los canaleros.

El nacido en Monteverde, Puntarenas, se integra a la Sele este sábado, por lo que tendrá apenas un entrenamiento antes del duelo de este domingo contra México en el Estadio Nacional.

La convocatoria de Jonathan a la Sele es más que merecida porque pasa uno de sus mejores momentos en el torneo coreano, en el que es subgoleador de la liga con 11 goles, en los que ha marcado en cuatro de los últimos cinco partidos.

Pero el tema aquí no es si lo merece o no, es las condiciones en las que llegará porque, además del poco tiempo que tendrá con el grupo, el viaje desde Corea del Sur hasta Tiquicia es pesadísimo porque suele durar un día completo.

Dos expertos, el técnico Johnny Cháves y el preparador físico Johan Salas nos ayudaron a analizar los pros y contras de la situación del porteño.

A favor está el gran momento

Johnny Cháves, técnico del Municipal Grecia, es del criterio que si el jugador no se resiente por el viaje tan largo, hay que usarlo ante el Tri.

El entrenador es consciente del desgaste de un viaje así y con equipo completo posiblemente le daría un toque más de chance, pero ante la circunstancia que vive la Sele, no se puede esperar mucho.

“Primero hay que hacerle una buena valoración física para saber cuánto le afectó el vuelo, pero el equipo tiene serias bajas, no está Campbell ni Venegas, con Panamá faltó mucho peso en ataque y en eso Moya podría sumar, por eso si todo está bien a nivel físico, para mí debe jugar.

“Habría que ver si está para medio tiempo o más, contra México no podemos esperar mucho, tenemos que ir a pelearle de entrada, si está listo y está bien físicamente, yo lo podrían incluso titular”, dijo Chaves.

Para el entrenador, el que haya solo un entrenamiento en medio puede limitarlo, sin embargo, puso el caso de Manfred Ugalde, que con solo tres prácticas fue titular en Panamá.

Otro punto a favor de Moya es que muchos jugadores de la Tricolor lo conocen, ya sea porque jugaron con él en Saprissa, en Alajuelense o porque compartieron convocatorias anteriores en la Sele.

“Por las condiciones de él, ante México, nos viene muy bien, es un peón, que no se queda quieto, va a los espacios, pivotea bien, que era algo que querían ayer y no se pudo dar, ese tipo de condiciones en la Sele no te las da nadie. Sostiene mucho el balón en el último cuarto, además de cazar goles”, considera Chaves.

En contra está que necesita adaptación

Más allá de la necesidad, así como del deseo del futbolista y del técnico porque juegue, la parte física luego de un viaje tan largo suele ser muy compleja, según nos explicó el preparador físico Johan Salas, quien en el pasado trabajó como readaptador físico de Alajuelense.

“Hay dos factores a considerar en la toma de decisión, uno es el tema horario de un país al otro para poder adaptarse y poner su cuerpo a trabajar con el tiempo de Costa Rica y número dos, que le puede pesar el ritmo porque tiene que oxigenar diferente, eso lo puede hacer parecer que está fuera de ritmo y el jugador no estará en su mejor capacidad en la parte aeróbica.

“Para mí sería una irresponsabilidad que Moya sea titular, por más necesidad que haya, si él no se aclimata bien y se le dan unos días con el modelo de trabajo del profesor, a diferencia de lo que hace en Corea, le va a costar”, explicó el experto.

Salas cree que lo mejor es que contra los aztecas, Moya juegue unos minutos en el segundo tiempo, que entre de cambio para que se meta al ritmo de competencia y en el partido de Jamaica, el próximo miércoles, ya puede ser titular.

“Lo que a mí de deja las dudas es la distancia y el horario, porque es un cambio muy grande respecto a Costa Rica, son muchas horas de diferencia. A la hora de meterlo al nuevo horario va a perder horas de sueño en un viaje muy pesado, porque su reloj biológico ya está acostumbrado a otro ambiente. Eso no se compensa en dos días”, detalló.

La decisión queda en manos de Luis Fernando Suárez, poner en la balanza los pros y los contras de la situación para corregir una ofensiva en la que necesita soluciones urgentes.