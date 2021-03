“Si hay borradores en detalles, la correspondencia de Lidia Rojas con Eduardo Li es pertinente, ahí se refleja, es falso que no existan borradores, yo no voy a cometer ningún delito, porque ya les dije cómo obtuve este contrato, lo voy a hacer a través de ustedes (los jueces) y solo si ustedes me lo autorizan”, expresó Guevara.