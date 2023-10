Los sentimientos encontrados que tuvo Kliver Gómez en su primer gol con Saprissa

Kliver Gómez guardará en su corazón cómo en el juego ante Guanacasteca estuvo feliz y triste al mismo tiempo. (MAYELA LOPEZ)

Desde que llegó al Deportivo Saprissa, Kliver Gómez se puso como objetivo hacer goles vestido de morado. En el juego contra Guanacasteca lo logró, pero su celebración fue diferente a lo que tenía planeado.

Esto porque horas antes de la mejenga publicó en sus redes sociales que había perdido al bebé que su pareja estaba esperando y luego del juego le comentó al departamento de prensa de la Unafut cómo fue ese momento que nunca olvidará.

“Al final no lo pude celebrar como tanto quería, que era con la camisa de mi niña y esperando otro, pero Diosito decidió llevárselo, ahora se lo dedico al cielo.

“Me fui corriendo de la felicidad y el que se me pone al frente es Christian Bolaños, lo abracé porque le conté de mi situación y se me vino un momento feo. Me solté a llorar porque perder a un hijo es demasiado doloroso, más que estoy joven y, obviamente, quería una parejita, pero al final solo Dios sabe por qué hace las cosas, todo se lo dejo en manos de Él y a seguir trabajando”, comentó.

Cuando el partido finalizó, se llevó una grata sorpresa en medio del montón de sentimientos encontrados, pues su pareja le cambió esa tristeza por alegría.

“Esa fue la felicidad más grande que tuve, que mi esposa me mandó una foto llorando y un video con mi niña apoyándome. Eso me marcará para toda la vida y la camiseta con la que anoté la pondré en un cuadro”, expresó.

Ahora le seguirá poniendo con los morados para aumentar esa cantidad de goles y escribir páginas doradas con el club de sus amores.