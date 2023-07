¿Los vale? Agustín Lledia explica por qué Josimar Alcócer es valorado en un millón de dólares

Agustín Lleida eligó el estilo de Josimar Alcócer. (Prensa Alajuelense)

Liga Deportiva Alajuelense informó que su invitado especial para el juego ante el Municipal Liberia es el exgerente deportivo Agustín Lleida y este explicó por qué considera que el atacante Josimar Alcócer si vale un millón de dólares.

El tema sobre lo que vale el futbolista ha sido de los más conversados durante la semana y el español se unió al debate.

“Sí se puede vender a Josimar Alcócer en un millón de dólares, si la Liga quiere, mañana los puede tener.

“Es año 2004, tiene 19 años, viene de jugar con la Selección Nacional en la Copa Oro, lleva un gran torneo en Liga Deportiva Alajuelense y es extremo, en un duelo en un uno contra uno siempre te encara y eso casi no hay. En Europa cuesta mucho, siempre todo el mundo va a no perder la pelota, a echar centros antes de regatear y ese juego tan de calle en Centroamérica y con ese físico que tiene, creáme que no hay.

“No muchos jugadores puede valer un millón de dólares, pero por lo que tiene Alcócer, por el físico que tiene, sí los puede valer y no se extrañe que acabe dándose una oferta así”, comentó Agustín previo al partido ante los liberianos.

Veremos si al final el tiempo le dará la razón a Lleida, pero con su visión, no se extrañen.