Losilla falleció a una semana de viajar a EE. UU. a conocer a un nietito

Su radio y su bandera acompañaron a Losilla hasta el último suspiro. Twitter.

Losilla, querido aficionado saprissista no vidente, murió a una semana de conocer a un nietito de 5 añitos que vive en Estados Unidos.

Don Víctor Manuel Brenes falleció este martes porque una moto lo atropelló y sus honras fúnebres fueron este miércoles en la iglesia del barrio Don Bosco, en San José, y fue sepultado en el cementerio Obrero.

La próxima semana, Brenes viajaría con esposa Rita y su hijo Luis Alberto al norte a visitar a su hija Guiselle y a conocer a su nieto Eduardo, de 5 añitos.

La familia de Losilla dice que, sin él, el viaje está en veremos.

“Él estaba como loco con ese viaje, le contaba a todo el mundo que conocería al nieto y que iría a Estados Unidos, porque tenemos otra nieta, Isabella, que tiene nueves años y él ya la conocía.

“Mi hija no pudo venir al funeral y está muy mal, como todos. Nos cuesta asimilar todo lo que pasó, pero así quiso Dios que fuera, esa fue su voluntad”, dijo Rita Zúñiga, esposa del querido saprissista.

Losilla se reencontró con el equipo de sus amores el 20 de noviembre pasado, cuando cumplió 69 años. Prensa Saprissa.

Sentido funeral

Doña Rita, quien cumpliría 45 años de casada con Losilla el 18 de diciembre de este año, comentó que el funeral de su esposo fue tal y como él lo pidió.

“La misa fue a las 11:30 de la mañana y durante el funeral, en el ataúd estuvo el radio y la bandera, sus fieles compañeros en el estadio. Además, le pusimos una camisa de Saprissa y un pantalón blanco y cuando llegó el momento del entierro, el radio y la bandera se le colocaron junto a él”, afirmó.

Su esposa contó que Losilla le había dicho que esperaba no hacer sufrir a su familia al momento de su muerte y que ojalá Dios se lo llevara de un solo.

Y desde el Cielo, ahora sí podrás verlo todo Losilla 💜

¡Mañana es el día! pic.twitter.com/KUZ4jY5cvz — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 9, 2021

“Otra de las cosas que pidió fue que en el funeral cantara René Barboza, yo lo pasaba molestando diciéndole que no hablara de esas cosas, porque a uno no le gusta hablar de la muerte, pero por dicha pudimos cumplirle todo lo que quiso”, destacó.

Doña Rita comentó que ella y su hijo Luis Alberto irán este jueves al estadio Ricardo Saprissa para el partido de la final entre el Monstruo y la Liga, a las 6 p. m., pues le tienen preparado un homenaje a su marido.

El 20 de noviembre pasado, Losilla celebró sus 69 años en la Cueva, ese día volvían los aficionados a los estadios y él no faltó a la cita con su equipo.

Saprissa publicó este miércoles un video en el que se veía a los aficionados cantándole cumpleaños a Brenes, quien volvió a su segunda casa 622 días después por culpa de la pandemia.

Losilla falleció el martes a las 6:20 de la mañana en el hospital San Juan de Dios. Albert Marín.

“Nos dijeron que el homenaje era una sorpresa y sin saber de qué se trata ya estamos agradecidos, porque en Saprissa siempre se portaron bien con él en vida, él disfrutó todo lo que le hicieron en el equipo y ahora nosotros estamos agradecidos.

“Es una pérdida que no asimilo, me parece mentira porqué él no estaba para dejarme”, afirmó su esposa.

[ Parientes de Losilla agradecen a la familia morada por todo el apoyo tras su muerte ]

“Estará en el partido”

Iñaki Alonso, técnico saprissista, tiene poco en el país, pero ha investigado la historia del club morado y tiene clarísimo que Losilla era y seguirá siendo un personaje muy importante para el club.

“No sé si es casualidad, pero la semana pasada Porras (José Francisco, el exportero) me mostró videos y hasta le pedí libros, porque me encanta zambullirme en la historia del equipo en el que estoy y en uno sale Losilla.

“Para mí estará presente en el partido, en el vestuario y en alguna de las charlas que daré de acá a que comencemos el partido”, resaltó Alonso.