Después de 25 años Henry Bejarano anuncia que este año se retira del arbitraje

Henry Bejarano tuvo sendas polémicas en su carrera. Foto: Twitter

Luego de 25 años y una carrera bastante polémica en el arbitraje, Henry Bejarano anunció este sábado que al finalizar el 2022 se retirará del referato nacional.

Antes del arranque de la edición 22 de los 90 Minutos por la vida, el réferi comentó a Deportes Repretel que asistió a la actividad porque será su última vez en ese torneo.

“Estos son mis últimos 90 Minutos por la Vida, gracias a Dios después de 25 años de carrera, me queda un año en esto, el 2 de enero cumplí 44 y creo que lo he hecho de la mejor manera. Obviamente con aciertos y desaciertos, pero Dios me ha dado más de lo que le pedido en el arbitraje y me ha ido bien”, aseguró el experimentado silbatero.

Luego de muchas finales, clásicos, partidos internacionales y polémicas de todo tipo y con diversos equipos, Henry afirma que ya está decidido a colgar el pito.

“Luego de entrar en 1998 a la Comisión de Arbitraje, terminar este año con éxito para mí es algo muy importante. Terminar estos dos torneos que me quedan, hacerlo de la mejor forma porque en el arbitraje desgraciadamente a veces uno no queda bien con la gente”, comentó.