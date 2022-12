Luis Enrique: “No estoy nada contento”

El técnico de España, Luis Enrique, quería clasificar ganando y en el primer lugar y, más bien, pasó raspando la olla y agradeciendo a Alemania que tumbó a Costa Rica.

Los ticos estaban pasando sobre los españoles con el triunfo ante Alemania 2 a 1, que duró tres minutos, hasta que los alemanes le dieron vuelta al partido y acabaron ganando 4 a 2.

Luis Enrique habla con Dani Carvajal en un tramo del encuentro que perdieron ante Japón. (JAVIER SORIANO/AFP)

“No estoy nada contento, nos hemos clasificado, pero yo quería clasificar ganando y como primero de grupo. En cinco minutos nos han marcado y en diez minutos nos ha desarbolado por completo”, dijo Luis Enrique.

Incluso, le preguntaron por ese lapso de tiempo en que España estaba fuera y esto respondió: “¿Cómo? ¿Que hemos estado eliminados? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me llego a enterar me da un infarto”, dijo.

“En el descanso hemos hablado que van a venir a atacar, que no tienen nada que perder y no hemos sabido gestionarlo, hemos entrado en modo colapso, y si tienen que meternos dos goles más, lo habrían hecho. No tengo nada que celebrar”, dijo un serio Luis Enrique.

“Esto es un Mundial y cuando un equipo como Japón ya no tiene nada que perder, pues decide arriesgar al máximo y nos han pasado como si fueran aviones”, aseguró, antes de la conferencia, a la televisión pública española.

Este es el paso a paso del broncón de Luis Enrique con Costa Rica

El seleccionador español consideró que cuando el partido entra en una fase como la que cayeron los jugadores españoles “intentas que se centre el partido en otra cosa, parar el partido de alguna manera, pero esto del fútbol es inexplicable”.

“Ahora explica que has dominado durante 80 minutos y que has perdido 2-1″, añadió.

“La situación se ha controlado una vez que Japón ha decidido recuperar su posición en el campo y cerrarse atrás”, apuntó ‘Lucho’, afirmando que “hemos intentado generar cuando Japón se ha encerrado atrás, pero cerrando de esa manera no hay selección que pueda”.