Luis Enrique, técnico del PSG, sufrió aparatoso accidente mientras paseaba en bicicleta

El técnico del PSG Luis Enrique deberá ser operado, por una fractura en la clavícula.

El técnico del París Saint- Germain, Luis Enrique, sufrió un accidente mientras montaba en bicicleta y deberá pasar por la sala de cirugías.

El PSG informó en sus redes sociales que el entrenador español de 55 años fue trasladado a un hospital de urgencia y será operado de una fractura de clavícula.

Luis Enrique aprovechó la pausa que hay en el torneo francés, por la fecha FIFA para ir a practicar deporte y en ese momento se produjo el accidente. Hasta el momento, el equipo francés no ha especificado por cuánto tiempo estará fuera el entrenador.

“El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente”, destacó el cuadro europeo.

Luis Enrique es un gran apasionado por el ciclismo y hace dos años participó en una carrera de montaña y en marzo lanzó una edición especial de calzado para ciclismo, con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Xana, que lleva el nombre de su hija y que ayuda a niños con problemas de salud y a sus familias.