Luis Enrique, técnico del PSG, sufrió aparatoso accidente mientras paseaba en bicicleta

Luis Enrique, técnico del PSG, fue trasladado a un hospital, según informó el club parisino

Por Yenci Aguilar Arroyo
El técnico del PSG Luis Enrique deberá ser operado, por una fractura en la clavícula. Instagram Luis Enrique. (Instagram Luis Enrique. /Instagram Luis Enrique.)

El técnico del París Saint- Germain, Luis Enrique, sufrió un accidente mientras montaba en bicicleta y deberá pasar por la sala de cirugías.

El PSG informó en sus redes sociales que el entrenador español de 55 años fue trasladado a un hospital de urgencia y será operado de una fractura de clavícula.

Luis Enrique aprovechó la pausa que hay en el torneo francés, por la fecha FIFA para ir a practicar deporte y en ese momento se produjo el accidente. Hasta el momento, el equipo francés no ha especificado por cuánto tiempo estará fuera el entrenador.

“El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente”, destacó el cuadro europeo.

Luis Enrique es un gran apasionado por el ciclismo y hace dos años participó en una carrera de montaña y en marzo lanzó una edición especial de calzado para ciclismo, con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Xana, que lleva el nombre de su hija y que ayuda a niños con problemas de salud y a sus familias.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

