Aunque no hemos tenido competencia, muchísimo, hay diferencias enormes con respecto al equipo que tomamos a mitad de torneo en todos los sentidos, en el aspecto administrativo, por ejemplo. A la hora de trabajar con los muchachos no hay presión, los objetivos son diferentes, hemos creado hábitos de futbolistas de alto rendimiento en aspectos como la alimentación, la parte física y los parámetros, no solo es en lo deportivo.