Luis Fernando Fallas: “Nos encontramos con un equipo grande que salió a comernos”

El técnico de Guanacasteca Luis Fernando Fallas reconoció con humildad que su equipo fue arrasado este domingo por Alajuelense, especialmente en el primer tiempo.

–¿Qué pasó con Guanacasteca?

Hay que reconocer que ese primer tiempo tiene que ser un aprendizaje para los jugadores, nos encontramos con un equipo grande que salió a comernos, quería devorarnos desde que inició y lo logró. Pero además, este no es el Guanacasteca que veníamos viendo en lo colectivo y en lo individual, puede que me haya equivocado en el planteamiento, pero insisto que la Liga fue muy superior en todo los sentidos desde que inició el partido.

Los guanacastecos poco pudieron hacer ante Alajuelense. (Prensa Guanacase)

–¿Hay dependencia de Joseph Bolaños, Antony Contreras y Brandon Aguilera?

No, pero no negamos la calidad de esos tres jugadores, Joseph no estuvo en cancha e hizo falta, sabemos de su desequilibrio.

–¿Por qué hubo tanto error?

Tal vez es por respetar un poco más al rival especialmente cuando se va a la disputa del balón, ya que el rival va con todo. Además achicamos muy lento y hubo mucho espacio en el medio campo, nos ganaban la pelota y tiraban pases a los costados. Cuando hemos ganado nos sacudimos rápido, hoy nos tocó perder y perdimos feo, pero también hay que sacudirse rápido.

–¿Por qué no utilizó los cinco cambios?

Ir perdiendo o ganando no implica utilizar los cinco cambios, más bien había que tener cuidado, íbamos 3 a 0, debíamos ser selectivos y consecuentes y los que entraron fue porque decidimos que necesitaban entrar en ese momento.

–¿Cómo puntuar con tanto partido de visita?

Luis Fernando Fallas, técnico de Guanacasteca (Rafael Pacheco Granados)

Vamos día a día, todos los partidos son diferentes, en la semana puede haber situaciones complicadas, hoy faltó Joseph por un tema de carga muscular, pero en la semana pueden pasar cosas y se debe resolver día a día.

–¿Ya sacaron la calculadora para saber con cuántos puntos se salvan?

No se puede, tenemos que ir partido a partido, ya cuando termine el torneo ojalá estemos donde estamos ahorita o más adelante, pero no sacamos la calculadora.