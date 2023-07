Luis Fernando Suárez afirma que le gustaría quedarse a vivir toda la vida en Costa Rica

Luis Fernando Suárez sigue sin mostrar preocupación sobre su futuro en el banquillo de Costa Rica. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

Previo al partido de este martes ante la selección de Martinica por la Copa Oro, Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica atendió a los medios en conferencia de prensa.

De nuevo, al cafetero le cuestionaron sobre el mal momento de la selección y lo que se dice en el país, tema del que una vez más dejó claro no piensa ni le preocupa ahora.

Suárez hasta se dejó decir que si por él fuera se quedaría viviendo en Tiquicia.

-¿Otra vez la selección está en un momento límite, algo que ha vuelto una costumbre en su gestión? ¿Por qué eso se ha repetido tanto?

Es que ha sido una constante con la selección de Costa Rica, se ha vivido momentos críticos y ustedes bien lo saben, cuando llegué tenían casi dos años sin una victoria internacional, se buscó un nuevo modelo, una idea de juego, por eso se pensó trabajar con muchachos más jóvenes, aunque eso cueste algunas cosas.

Esa circunstancia que usted habla es muy normal en un entrenador de selección y siempre ha sucedido con otras selecciones, es parte de ser entrenador.

Usted ha convocado a muchos jugadores en los que en un momento confiaba y defendió, puso el pecho por ellos y ya luego no los volvió a llamar y apuesta por otros, ¿por qué se da eso?

Es unas de las condiciones que debe tener uno como entrenador, sobre todo si es de selección, no quedarme con una sola cosa ni con una sola alineación, en ese sentido y lo he hecho siempre, estoy mirando el ahora y el ya. Ver cómo responde cada jugador y tomo decisiones. El que uno tenga como obligación hacer un once titular siempre sobre todo en la selección y en el fútbol moderno, creo que no se puede presentar, uno debe evaluar muchas cosas para ver qué hace uno para otro encuentro. Mi obligación es estar mirando constantemente que evolución tienen nuevos jugadores, o ver el que llamé y está bajando y luego subió de nuevo darle otra oportunidad, es algo que debo evaluar.

Diversos presidentes de la primera división afirman que su ciclo como seleccionador terminó, ¿Cómo toma esas declaraciones? ¿Le preocupan?

A mí me preocupa más lo que pasa en la parte futbolística, lo otro lo afrontaré en su momento cuando esté por allá, ahora me ocupo de la selección.

Bryan Ruiz afirma que le preocupa que el equipo no luce una idea de juego, ¿Cómo toma esas palabras de parte de un jugador que usted defendió para llevarlo al mundial?

Todo mundo tiene el derecho de decir lo que tenga que decir y tengo el deber de respetarlo, como el concepto de cualquier otro aficionado, cualquiera que sea el nombre de quién quiera o pueda opinar sobre el funcionamiento del equipo.

Cuando usted llegó a Costa Rica, afirmó que le encantaba venir a un país muy respetuoso y educado, luego de ver lo que dicen de usted ¿Sigue pensando igual?

Si hay un lugar donde quisiera vivir toda la vida sería Costa Rica, por todo lo que me han dado los ticos en los últimos años

¿Ya ha pensando en México tomando en cuenta que si gana lo enfrentará?

No puedo hablar de México ahora, lógicamente lo conozco y sé que tiene, pero ahora es momento para pensar solo en Martinica, no pienso en otra cosa.

¿Cree que los jóvenes están listos para que asuman la responsabilidad de dar cambio generacional de golpe?

Claro que sí, esa es la idea, cuando firmamos el contrato yo recuerdo que una de las frases que dijo el presidente fue darle una transición a los jóvenes, fue una de las condiciones que se pusieron en una conversación privada, a este cuerpo técnico nunca le ha dado miedo hacerlo, dar ese cambio, llamar y ponerlos a jugar, hay que darle oportunidad a los chicos, ponerlos a jugar y esperar lo mejor de ellos.

El viernes usted metió de cambio a Warren Madrigal y luego lo sacó en el mismo tiempo, se notó que el muchacho salió enojado, ¿Cómo manejó el tema?

Hablando con él, diciéndole las circunstancias por las que tuve que hacer el cambio, siendo sincero, no es que estaba jugando mal, era una circunstancia del juego que considerábamos era necesario, pero siempre lo hago en esos casos, hablar con el jugador. Él estaba triste, es claro, pero ya luego más tranquilo, entendió la situación, se habla con el ánimo de aclarar para que sepa matizar todas esas cosas, más que es un jugador joven.