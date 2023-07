Luis Fernando Suárez al fin se puso de acuerdo en algo con la afición de Costa Rica

Luis Fernando Suárez se fue incómodo con los cuatro goles a la Sele. (KENA BETANCUR/AFP)

Las opiniones de Luis Fernando Suárez y los aficionados de la Selección de Costa Rica suelen ir, generalmente, por caminos muy diferentes; sin embargo, este martes, posiblemente, todos estuvieron de acuerdo en un tema.

En conferencia de prensa, el técnico cafetero comentó que fue lo que menos le gustó de la Sele en la victoria por 6-4 ante Martinica y la respuesta fue clara, los cuatro goles recibidos por parte de su rival, tres de ellos en los últimos doce minutos. Además, criticó el hecho de pasarnos de emotivos.

“Hubo asociaciones y por eso hicimos muchos goles. No me gusta que nos metan cuatro goles, fue un partido raro, atípico. La defensa había sido una de las bases más sólidas”, dijo sobre ese detalle.

-¿Cómo valora la celebración de los jugadores en los goles que se fueron a festejar con usted?

Lo mejor de todo fue la celebración con todos, los jugadores titulares con los suplentes, me parece que es algo que este grupo tiene y eso no se va a perder, estoy seguro de eso.

-¿La Sele se vio muy emotiva y cayó en errores, le preocupa eso?

A mí no me disgusta la emocionalidad, me gusta que sean emocionales, que les guste jugar fútbol, estos son retos y han sabido sacar arrestos físicos donde no tienen, eso es emocionalidad. De pronto, hay que hablar algunas cosas.

-¿Cómo ve a México para la siguiente ronda?

Es un partido diferente, no nos pueden meter tantos goles. Antes nos hacían pocos goles, a mí me hubiese gustado ganar 6-0 y no 6-4, ahora hay que valorar lo que se consiguió. A México lo enfrentamos con mucho respeto porque es uno de los grandes junto con Canadá, Estados Unidos y Panamá.

-¿Qué opina de lo que sucedió esta semana con las críticas a la Sele?

La Selección ha estado, constantemente, bajo esa situación durante dos años; hemos sabido sacar adelante esa situación de presión en cada partido, jugando bien o mal, siempre hay entrega, buena dinámica y un buen grupo.

-¿Cuánto respiro le da la victoria?

Tenemos que trabajar más y mejor. Eso se queda para la gente, queda descansar bien y comenzar a vivir el otro partido. No hay que cambiar ni la manera de trabajar ni el estilo.