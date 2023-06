Luis Fernando Súarez asegura que no se va a ir

El entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, expresó este martes durante la conferencia de prensa luego de la derrota 3 a 1 ante Ecuador, que tiene ganas de seguir al frente de la Tricolor y que está seguro de que las cosas cambiarán en la Copa Oro.

Luis Fernando Suárez en amistoso Guatemala vs Costa Rica. (JA Masters Events)

“Cada vez que respondo alguna pregunta, la mayoría de las veces es ¿cuándo se va? Y he estado dos años aquí. Trabajando, apretando dientes, y así voy a seguir. Si la gente (los que mandan) me dice: ‘profe le agradecemos mucho’, lógicamente respetaré. Pero estas ganas no se me acaban… ¡y menos hoy!.

“Hoy estoy mucho más convencido de que la situación del equipo va a ser diferente en Copa Oro”, añadió Suárez.

Suárez se refirió a que los jugadores se recriminaron fuerte luego del partido, en el camerino. Joel Campbell fue uno de los más molestos.

“Lo que usted escuchó de ellos después, acá, es lo mejor que puede pasar en la selección. Si algo me queda es que hay un grupo que tiene ganas de hacer cosas distintas. ¿Cómo lo aprovechó yo como entrenador y manejador de la parte emocional? Si de esto no se aprende, entonces no se aprende nada. Esto se puede aprovechar de la mejor manera”, dijo.