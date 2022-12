Luis Fernando Suárez contó qué le recomendaron Bryan Ruiz y Joel Campbell en el juego contra Alemania

El técnico de la Selección, Luis Fernando Suárez contó lo que sintió al saber que Costa Rica estuvo clasificado a octavos, por unos minutos. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, contó detalles del partido entre Costa Rica y Alemania, el juego que tuvo a todo nuestro país ilusionado durante tres minutos, con una posible clasificación a octavos de final.

El colombiano dio detalles de lo que ocurrió en el juego del primero de diciembre pasado, al programa Blog Deportivo, de la cadena Blu Radio de Colombia.

Al sudamericano le consultaron si sabía que la Sele se estaba metiendo en la siguiente fase y lo que le recomendaron Joel Campbell y Bryan Ruiz.

“No, absolutamente no. Eso es lo más triste, porque yo estaba preocupado y antes de ese segundo gol que conseguimos, pensaba en cambiar los dos extremos y poner otros dos extremos porque veía que necesitaba algo diferente. Cuando ocurre el gol, vamos ganando 2 a 1, ni siquiera sabía cómo iban Japón y España.

“Ahí hablo con Joel y Bryan y ellos me dicen que de pronto sería mejor tirarnos un poquito más atrás, pensar en un cambio más defensivo. Yo pienso en una y otra cosa, pero pasan dos minutos y nos empatan y ni siquiera tuve tiempo de disfrutar. Lo soñé antes, ojalá gané Japón y Costa Rica, pero eso fue 24 horas antes, pero el fútbol para uno no es de disfrutralo”, comentó.

Suárez confesó que esos tres minutos, fueron de los más felices de su vida.

“Pensé que eso era como un compromiso para mí, para que no fueran sólo tres minutos, sino una historia completa. Todavía tengo un montón de cosas en la cabeza, unas que son muy buenas, otras que no son tanto, pero sobre todo para aprender mucho del perder.

“De los momentos esos efímeros pequeños, que uno tiene que buscar que no sean tan efímeros. He aprendido tantas cosas, llevo 18 meses en Costa Rica y he aprendido tanto, que estoy muy agradecido con este país, por todo lo que me ha dado”, comentó.

Para Suárez, lo mejor que le dejó Qatar fue el reponerse luego de la goleada ante España.

Suárez le contó que el delantero Joel Campbell le recomendó echarse para atrás. AFP. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

“Lo que hicimos después de haber perdido contra España, esos momentos después del partido donde tocaba tomar una decisión. En un comienzo fue el silencio, nos quedamos todos callados, luego había que hablar, más desde la altura y la autocrítica, aprender de eso.

“Luego que cada uno de los futbolistas, al día siguiente, tuvieran ganas de que comenzara el partido fue gratificante”, dijo.

Otra de las preguntas que le hicieron fue sobre el papel de Kendall Waston en la mejenga contra los españoles.

“Cuando íbamos 3 a 0, entró Waston y nos hicieron cuatro goles más y no le voy a echar la culpa a Kendall. Todo fue un funcionamiento y lo que sí estoy claro es en la capacidad defensiva que tiene el equipo.

“Independientemente de que esté Kendall, o Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo ú Óscar Duarte son jugadores de una calidad inmensa. Lo que a uno le queda, sobre todo para evolución, qué le gusta más al costarricense y ahí qué desarrollar para mejorar”, reconoció.