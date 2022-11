Luis Fernando Suárez: “Creo que uno no se debe arrepentir”

El entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez dijo no estar arrepentido de las decisiones que tomó para el juego contra España. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, afirmó en rueda de prensa previo al juego contra Japón, que no se arrepiente de las decisiones que tomó para el juego ante España.

El duelo contra los nipones será el domingo, a las 4:00 de la mañana, hora tica.

“Creo que uno no se debe arrepentir, aprender de las cosas que hace, en esto estoy, siempre tengo que aprender, recordando situaciones, lo más importante es lo que hoy está viviendo Costa Rica y nosotros como jugadores y cuerpo técnico siempre debemos recordar en qué momento estamos.

“Hay una línea delgada entre lo sublime y lo perverso y en determinado momento uno se queda tranquilo, porque estamos viviendo esta situación de haber ganado casi todo, pero el momento más normal que tiene uno como entrenador es el perverso. No puedo caer en que todo es un desastre, es una situación en donde la gente no se querrá levantar a las 4:00 de la mañana porque nosotros no servimos para nada.

“Ni somos demasiado buenos cuando ganamos casi todo, ni demasiado malos cuando perdemos, es el momento del entrenador, donde solo recibe crítica, aunque no le resbala, tengo que convivir con eso, y nunca me arrepentiré de tomar decisiones, luego valoraré, pero arrepentirse nunca”, expresó.

El colombiano destacó que luego de la paliza que recibieron ante los ibéricos, no se han quedado quietos para levantar al equipo en lo táctico y en lo emocional.

“Somos conscientes de que no hay tiempo para caer, habíamos adelantado algo sobre cómo juegan los tres equipos, ya ellos lo tienen en el chip de la cabeza. Todos los días uno no se puede quedar quieto, hablando de la parte emotiva, emocional no nos hemos quedado quietos, eso se dio desde que terminó el encuentro.

“Les había dicho a los periodistas que después de salir de esa rueda de prensa que iba a conversar con los jugadores, después de un tiempo prudente de silencio hablamos de esa situación, hubo buena autocrítica, hablamos respecto a eso, desde ahí empezamos a saber ser conscientes de que muchas cosas se hicieron mal y éramos los responsables de ello.

“Desde ese mismo momento, hacer cosas para convertir en este partido y hacer de este partido cosas diferentes, estamos trabajando para hacer las cosas diferentes”; resaltó.