Luis Fernando Suárez: “Cuando comparé mi primer mundial con el segundo me equivoqué”

El entrenador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, dijo este lunes en la conferencia de prensa en Catar, que todos los mundiales y partidos eliminatorias tienen su historia propia y que no es conveniente compararlos.

Luis Fernando Suárez tiene ya definido el once titular. (José Pablo Vega)

Así reaccionó cuando le preguntaron que similitudes encontraba en las sensaciones entre los partidos definitorios que vivió con Ecuador y con Honduras y que le dieron la clasificación a un mundial, con relación al encuentro de este martes entre Costa Rica y Nueva Zelanda.

“Las experiencias vividas me da para no comparar, son cosas diferentes. Comparé el primer mundial con el segundo y me equivoqué, y me enseñó a no repetir historias. Hoy lo vivo diferente, tengo más experiencia, más partidos, más fracasos que me han servido para tener el cuero duro”, explicó el técnico.

Dijo que ahora es otra experiencia y siempre encuentra la parte positiva. “Lo disfrutaré (el partido), como si fuera la primera vez, es muy hermoso”, añadió.

[ Luis Fernando Suárez: “Voy a ser injusto con los jugadores” ]

Además, dijo que ya tiene el once definido que le hará frente al importante partido ante los neozelandeses. “No tengo ninguna duda, mañana (este martes) lo verán ustedes”, dijo.

Costa Rica enfrenta este martes a Nueva Zelanda en el partido de repechaje que da el último boleto al mundial de Catar.