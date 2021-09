Luis Fernando Suárez dejó claro lo que espera de la Sele ante México

Luis Fernando Suárez enfrentará su primer prueba en territorio nacional. Foto: Rafael Pacheco Granados Luis Fernando Suárez enfrentará su primer prueba en territorio nacional. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, tiene claro que selección no puede repetir frente a México lo hecho el pasado jueves ante Panamá, donde fuimos inofensivos en ataque, aguantamos atrás y nos salvamos por la pésima dirección de los artilleros rivales y la gran actuación de Keylor Navas.

Repetir eso sería un papelón ante un seleccionado con más espuela, pero Suárez sabe que jugar en casa son otros cien pesos, a pesar de que nos enfrentamos al rival más pesado de la octogonal.

En conferencia de prensa, el seleccionador fue claro sobre cuál será la propuesta de la Sele para este domingo.

“Todos los partidos son diferentes. Nosotros siempre buscamos ser lo más sólidos en defensa, pero que el equipo también funcione en ofensiva. Estando de locales, la idea es que tengamos más protagonismo, recuperar rápido la pelota y saber qué hacer con ella.

“Si no somos agresivos para recuperar y le entregamos rápido el balón al rival, pues vamos a tener problemas. Tenemos que estar muy atentos y ser inteligentes para saber distribuir y llegar”, dijo.

No obstante, al técnico le cuestionaron que ante los rivales de mayor peso, la Sele suele ceder la iniciativa y tiene menos remates y posesión de la pecosa, un dato que contradice la idea que tiene el cafetero para este domingo.

“Para rematar hay que tener la pelota. Es necesario recuperar bien, distribuir de la mejor manera y ser agresivo. Después, hay que generar juego, que es la situación que queremos y pretendemos.

“Necesitamos tener más protagonismo con el balón y estamos en deuda con esto. Con más tiempo y trabajo se puede hacer. Aunque el espacio sea muy corto, vamos a buscarlo hacer frente a México”, destacó.

Suárez espera que México también apueste por tener la chocobola y por ir al frente, por lo que tendremos que ir a apretarlos para que no crezcan mucho.

“México tiene muchas cosas importantes. Es muy sólido, muy agresivo y con experiencia. Sus jugadores saben qué clase de competencia se está jugando y será un partido muy complicado

“La fortaleza letal que tiene es la buena tenencia de la pelota. Y es que no solo es tener el balón, sino saberlo distribuir y México tiene esta virtud”, destacó.

Debut en Tiquicia

México viene de triunfar 2-1 a Jamaica el jueves pasado. Foto: AFP México viene de triunfar 2-1 a Jamaica el jueves pasado. Foto: AFP (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Aunque Suárez lleva seis partidos como técnico de la Sele, hasta este domingo dirigirá su primer partido en suelo patrio en un Estadio Nacional que estará casi vacío con si acaso dos mil fiebres platudos en las gradas, lo cual le resta la presión de la afición a los visitantes.

“Tomo el debut con muchísima presión. Lo tomo con la mayor responsabilidad y con el estrés necesario. También con temor y miedo, pero esto es bueno y es normal sentirlo. De igual manera, soy consciente de lo que se ha trabajado y me deja tranquilo la respuesta de los jugadores.

“Veo buena energía en los futbolistas, tienen ganas de que el partido sea ya, saben lo que se juega, que el país los está mirando y todo esto lo hace a uno sentirse vivo y lo mueve”, comentó.

En su gestión como técnico de la Sele, Suárez lleva tres victorias, dos empates y una derrota. Todos los juegos han sido ante rivales de la Concacaf.

Para el entrenador, todos los equipos en la octogonal están muy comparados, pues hasta a México lo han ido igualando poco a poco.

“Hace unos años para México no era tan complejo, porque la confederación no había crecido tanto, para darle pelea a México que siempre ha sido grande.. Hablé que en esa época se podía pensar que México era un gigante en un país de enanos, es decir, que ponderé eso e hice crecer a los demás países.

“Hablé del crecimiento de Canadá, de Panamá, del desarrollo de Honduras y de la vigencia que ha tenido Costa Rica durante todo este siglo. Espero que no le pongan un morbo distinto, porque siempre busco hablar bien y no me gusta generar polémica”, remató Suárez.