Luis Fernando Suárez dio un giro evidente en su postura sobre Manfred Ugalde

Manfred Ugalde está teniendo un rendimiento destacado en Países Bajos con el Twente.

Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, fue muy claro y directo sobre la ausencia de Manfred Ugalde en la lista para la Copa Oro, pero en esta ocasión dio un giro en su discurso respecto a otras veces.

El cafetero afirma que el delantero del Twente, de Países Bajos, tiene las puertas abiertas y que si de su parte fuera, él lo llamaría a la Sele, pero que es el muchacho el que no quiere venir.

“Yo siempre pensaré que él tiene la puerta abierta de la selección, yo nunca la he cerrado, pero también soy respetuoso de las decisiones de las personas y en ese sentido yo confío que ustedes entiendan la situación, que de ninguna manera es deportiva.

“Manfred puede estar dentro de la selección, se puede valorar, pero desde que el chico quiera estar, pero yo soy muy respetuoso de los deseos de los demás que quieran estar acá”, dijo.

Suárez puso como ejemplo el caso de Diego Campos, una de las caras nuevas en la lista, quien cuando habló con él en Europa, le manifestó su disposición desde un inicio.

“Cuando estábamos cara a cara me dice: ‘Lo más cerca que he estado de la selección es acá, en este momento que lo estoy viendo a los ojos’, eso indica un montón de cosas bonitas, es querer estar y un poco esa es la situación, yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un buen jugador como lo es Manfred Ugalde, pero no puedo ser tan irrespetuoso de llamar a quien no quiere venir”, añadió.

Suárez aseguró que la falta de disposición de Ugalde se la dijo Claudio Vivas, director de selecciones de la Fedefútbol, que conversó con el muchacho para ver si iba al menos al torneo juvenil Esperanzas de Toulon, que se disputará este mes.

“Según tuve información del profesor Claudio Vivas, el profe habló con él y él le dijo que en este momento estaba preocupado por lo que era el equipo (Twente) y que no podía responder nada, que iba a hablar con su representante (Kurt Morsink).

“El representante llamó a Claudio, quien le dijo que cuando estuviera por acá lo invitaba a tomar un café y nada más, es lo último de lo que sé que se dio, la última noticia que tengo de Ugalde, pero me parece que no es un tema que se dé para morbo, solo quiero resaltar que uno no le cierra la puerta a nadie, a ninguno y menos a un buen jugador, pero también está el respeto a los deseos de los demás”, finalizó al respecto.