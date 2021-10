Luis Fernando Suárez: “El equipo se equivocó en no saber tener la pelota”

Luis Fernando Suárez otra vez volvió a durar un mundo en hacer cambios. AFP Luis Fernando Suárez otra vez volvió a durar un mundo en hacer cambios. AFP (Emilee Chinn/AFP)

Luis Fernando Suárez, técnico de la selección nacional, justificó que --otra vez-- haya durado tanto para hacer cambios en un partido.

El colombiano manifestó, luego de la derrota de la Sele 2-1 contra Estados Unidos, que se esperaba que algunos jugadores aguantaran y, por ende, ver cómo evolucionaban a lo largo del partido, pero reconoció que sus futbolistas no supieron sostener la bola.

Responsable

- ¿Se siente responsable por el momento por el que pasa la selección?

Uno sabe que cuando es entrenador tiene que asumir todas las consecuencias de lo que se deba, en ese sentido no hay ningún problema asumir como propia la situación de los resultados, los buenos y los malos.

- ¿Siente que la selección no tiene futbolistas, porque debe recurrir a los mismos jugadores de siempre como Celso Borges, Yeltsin Tejeda o Bryan Ruiz?

Fue la situación de muchos, todo fue muy accidentado, debido a la lesión primero de Keylor Navas y me parece que después un poco todas las situaciones que estábamos viendo.

Los gringos superaron a los ticos, en velocidad, definición y condición física. AFP. Los gringos superaron a los ticos, en velocidad, definición y condición física. AFP. (EMILEE CHINN/Getty Images via AFP)

A Jonathan Moya lo vimos con problemas, porque salió con un problema en el tobillo y por el penal que le hicieron. Tuvimos muchos problemas en esas situaciones, en tomar decisiones que nos ayudaran a que el equipo tuviese un nuevo aire.

Dentro de lo que se presentó fue que no supimos tener la pelota bien, me parece que en ese sentido la falta de fundamentación, el elaborar más el juego, porque perdíamos el balón muy rápido, fue un factor importante para que ellos dominaran el juego y nosotros no tanto.

- ¿En cuáles aspectos a nivel físico se debe seguir trabajando? ¿Por qué tardó tanto en los cambios?

El problema nuestro es que teníamos algunos jugadores con algunos problemitas, que era necesario mirar cuál era su evolución, los casos de Keylor, Moya y Duarte, porque teníamos algunas situaciones con ellos y teníamos algunas dudas.

Esa era la situación que nos daba para pensar en que ellos pudieran aguantar y no en determinado momento hacer los cambios para airear al equipo.

- Si estaban con molestias, ¿por qué los dejó tanto tiempo?

Le tengo que responder de forma diferente: estábamos pensando en que pudieran aguantar y que los pudiéramos cambiar (en los dos escenarios). Es una situación complicada, que era en determinado momento, hacer tres cambios en el primer tiempo o esperar a ver cómo evolucionaba cada uno y ellos esperaban reaccionar.

Sergiño Dest (derecha) fue una pesadilla para los ticos. AFP. Sergiño Dest (derecha) fue una pesadilla para los ticos. AFP. (Emilee Chinn/AFP)

- ¿Cómo podría lograr que Costa Rica se acerque al ritmo de Estados Unidos, con intensidad y desde la parte técnica y futbolística?

Es el trabajo constante, la idea es que no se haga trabajo de la gente mayor (la Sele), sino de todos los equipos, con divisiones menores, es un proceso a largo plazo para poder hacer algo y que se vea la evolución.

Estados Unidos esperó, aguantó su tiempo, no clasificó al mundial pasado y aguantó, lo mismo que Canadá y esa es la lección que queda, hay que trabajar las bases.

- ¿Cuál es la valoración de la fecha del mes de octubre?, ¿cuatro puntos es un buen número?

Un empate podía ser un buen resultado, se dan situaciones como las que se dieron en esa jugada (la del segundo gol), el equipo estaba ordenado en la parte ofensiva. Hay que contar con algunas situaciones.

- ¿Cómo corregir la falta de constancia del equipo?, porque hay un tercio de los 18 puntos disputados...

Tenemos que valorar un montón de cosas, la parte física, la parte técnica. El equipo ha tenido ese problema, la generación de juego, porque no ha tenido una buena fundamentación, no ha dado pases continuos y eso se da porque cuando se persigue el balón, se tienen problemas.

- ¿Qué pasó con el gol de camerino?

El equipo se equivocó en no saber tener la pelota, volvemos a hablar sobre lo mismo, una falta de fundamentación.