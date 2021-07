Luis Fernando Suárez: “El grupo está bastante bien”

El técnico destacó la unión de grupo de sus jugadores. Captura de video. El técnico destacó la unión de grupo de sus jugadores. Captura de video.

El técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, aseguró luego del juego contra Jamaica, que está contento con la respuesta de los jugadores.

“Fue un partido durísimo, complicado, que tuvo momentos donde el primer tiempo lo dominamos, pero terminando la primera parte fue un juego más de ellos, dejamos jugar muy fácil y nos abrieron el campo, hubo mucha peligrosidad, pero no se convirtió en ventaja para ellos”, comentó.

Sobre la lesión del portero Patrick Sequeira, el entrenador relató que iniciando la práctica, el meta de 22 años tuvo una torcedura y espera que se pueda recuperar para los próximos juegos.

“Es de las maneras más tontas, estás corriendo y se torció el tobillo, nos pareció que tenía posibilidad de jugar, lo aguantamos hasta el final.

“Cuando me acerqué le dije que era la primera vez pero no la única, es un jugador con mucho futuro por delante, me parece que será de los grandes jugadores de Costa Rica, tiene personalidad, carácter y tendrá su oportunidad”, agregó.

El colombiano añadió que si el equipo debe mejorar algo es en la zona de recuperación.

“Estoy contento con el equipo y dentro de las situaciones lo que busco es que esto sea más una función colectiva, valorar más lo que el equipo hace en lo colectivo.

“El grupo está bastante bien, hay un compromiso de equipo en lo cual me parece que los jugadores se han sentido bien. Hoy, por ejemplo, los arqueros estaban felices de que debutara (Sequeira), y luego hubo tristeza porque no pudo jugar”, comentó.