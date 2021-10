Luis Fernando Suárez: “En tres meses no puedo conocerlo todo”

El técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, se desahogó este martes en conferencia de prensa y dijo que en tres meses no puede conocer toda la realidad del futbol tico y que en estos momentos le toca a los veteranos ayudar.

La declaración la dio luego de que La Teja le preguntó si estaba decepcionado del talento joven de Costa Rica, pues en vez de acudir a jóvenes para sustituir a Joel Campbell y a José Guillermo Ortiz, debió llamar a Álvaro Saborío y Cristian Bolaños, hombres veteranos, de la vieja escuela. Como para ir a la segura.

Los veteranos como Celso Borges son los que siguen sacando la cara por la Sele. Foto John Durán Los veteranos como Celso Borges son los que siguen sacando la cara por la Sele. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Costa Rica enfrentará a su similar de Estados Unidos este miércoles a la 5 de la tarde, en Columbus, Ohio, en busca de tres puntos que lo pueden meter en zona de clasificación o al menos de repechaje.

“De ninguna manera estoy decepcionado, la obligación es trabajar, en este semestre los veteranos están para ayudar a los más jóvenes. El llamado de ellos se da por la circunstancias que todos saben: un jugador enfermo y otro lesionado.



— "A veces toda la discusión se basa si se va a jugar con línea de cinco, de tres o de cuatro, se debería ser más profundo", Luis Fernando Suárez.

“Pero uno sabe la clase de partidos que ellos pueden jugar (Saborío y Bolaños) y como usted dice, es ir a la segura. La otra situación es que en tres meses no puedo conocerlo todo”, explicó.

También dijo, al responder otra pregunta, que era indispensable revisar qué se está haciendo en las ligas menores de los clubes y en las selecciones nacionales, una situación indispensable para mejorar.

“De modo general debemos hacer una revisión respecto a cuál es la situación de trabajo con las divisiones menores, cómo se hace para tomar las mejores decisiones, uno debe pensar en qué debe haber una mejoría. Si algo está bueno hay que mejorarlo y sino hacer las correcciones necesarios”, comentó el entrenador nacional.

“Costa Rica merece una revisión de eso y de todo lo que tenga que ver, con los clubes, con los dirigentes, con las divisiones mejores, con los directores de selecciones infantiles, juveniles para ver qué se está haciendo y buscar cómo mejorar. Digo esto desde mi ignorancia y desconocimiento y a lo mejor resulta atrevido”, añadió.

Sin renovación

La Sele no se ha podido renovar desde el 2018 y algunos pensaban que Suárez refrescaría al equipo, pero las convocatorias han terminado siendo con los mismos jugadores de siempre. De allí las críticas al proceso.

Por ejemplo, la Tricolor sigue dependiendo de Keylor Navas, Óscar Duarte, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz y ahora se acude a Saborío y Bolaños, todos hombres de mucha experiencia, pero a la hora de revisar a los jóvenes, no hay o tiene pocos minutos.

Juan Pablo Vargas y Kenneth Vargas se han mantenido dentro de los llamados, pero no han tenido minutos y otros han estado en las convocatorias, pero no repitieron, como Jewison Bennette, Ariel Lassiter, Randall Leal, Jimmy Marín, jóvenes que no terminan de levantar la mano.

Sin embargo, Suárez cree que el equipo hoy por hoy está motivado y destacó las incorporaciones de los dos veteranos de mil batallas pues mostraron actitud.

“El equipo tiene variantes, está completo. Lo más valorable es que hay mística. Siempre hay que pensar en una buena estrategia, en el talento, en el sistema, pero eso que vi ayer cuando llegaron Saborío y Bolaños, esas ganas de estar, es lo importante”, añadió.

“Ese orgullo, esas ganas, son más importantes que cualquier sistema, que cualquier estrategia, querer representar a la selección es más importante y eso lo veo en el grupo”, dijo.