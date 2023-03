Luis Fernando Suárez inicia nuevo ciclo dejando de lado a chamacos que llevó a Qatar 2022

Costa Rica arranca un nuevo ciclo este sábado con Luis Fernando Suárez a la cabeza. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La selección de Costa Rica arranca este sábado un nuevo ciclo al mando del colombiano Luis Fernando Suárez, cuando enfrente a Martinica por la Liga de Naciones, a las 5 p. m.

Entre las cosas que llaman la atención es la cantidad de nombres que variaron de su último torneo, el cual fue Qatar 2022.

Varios de los jóvenes con los que contó o futbolistas más maduros que defendía en aquel tiempo ahora no aparecen, como es el caso de Gerson Torres, Douglas López, Anthony Hernández, Álvaro Zamora, entre otros que llevó a la copa del mundo y ahora dejó de lado.

En su lugar llamó a otros chamacos que lucen en buen momento o que aunque igual andaban bien, entonces no los consideró, como es el caso de Alonso Martínez.

En conferencia de prensa este viernes, explicó que no significa que ninguno haya perdido terreno u otros tengan algo ganado.

“Siempre tendrán la posibilidad. Hay mucha posibilidad de seguir en la Selección. Yo quiero que lo miren desde otro punto de vista. Hay veces que uno opina sobre los que no están, pero vean los que llegaron: Josimar Alcocer, Warren Madrigal.

“Creo que hay como cuatro jugadores de la sub-20 que fue a Honduras y tuvo muchas críticas, pero a veces uno es injusto con la crítica a los jóvenes, aunque lo más importante en esa etapa es la experiencia. Ahora queda hablar menos del que no está, y hablar de los que suman. Los que no están sumarán en un proceso que será larguísimo, porque faltan al menos tres años y medio”, explicó.

Al técnico le cuestionaron por casos específicos como Daniel Chacón, a quien le dio mucho rodaje el año pasado, pero ahora lo dejó en Costa Rica por cuestiones técnicas. En su caso no juega desde el mundial, pues la liga a la que se fue, en los Estados Unidos, recién arranca esta semana.

“Es una decisión técnica, queremos mirar posibilidades. Daniel ha estado bien, pero hay una sana lucha por jugar. Yo estoy muy contento con lo que me ha dado, pero quiero mirar otras posibilidades en esa posición, quiero ver a Youstin Salas, Fabrizio Ramírez y Roan Wilson; por esa razón es. Esto no debe preocupar a Daniel, solo es sana competencia. Yo estoy muy satisfecho con lo que Daniel ha dado, es muy profesional”, explicó.

El principal reto de Suárez, además de indiscutiblemente conseguir los resultados, es darle forma a una nueva generación de cara al 2026, él ha sido el primero que ha hablado de cambio generacional, por lo que debe ser consecuente en seguir por esa línea.

“Hay que valorar la ayuda que he tenido de parte de los veteranos y eso ha ocurrido siempre en la Selección. Esto no es de uno manejar como entrenador, sino es que todos los ticos estemos metidos en el compromiso, los de mayor experiencia son los que los jalan. Entonces, cuando yo noto eso, en la cena o el almuerzo, siempre veo una frase de experiencia a los jóvenes y ellos escuchan; eso es lo más importante, me parece”, añadió.