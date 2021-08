Luis Fernando Suárez: “Keylor Navas tiene ganas de estar nuevamente con el país”

Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica, solo ha hablado una vez con Keylor Navas, pero asegura que en esa única oportunidad el portero del PSG le dijo que quería jugar la eliminatoria mundialista.

Keylor Navas fue titular ayer en el triunfo del PSG sobre el Stade Brestois. AFP Keylor Navas fue titular ayer en el triunfo del PSG sobre el Stade Brestois. AFP (LOIC VENANCE/AFP)

Es por eso que cuando regrese de Los Ángeles, por el amistoso que jugará la Tricolor contra El Salvador este sábado a las 9 p. m., el colombiano volverá a ponerse en contacto con el Halcón para saber si sigue pensando igual.

Navas fue titular este viernes en el encuentro en el que su equipo venció, de visitante, 4-2 al Stade Brestois. Que el tico esté teniendo minutos pondría al portero en buena forma para la eliminatoria.

Volviendo a Suárez, el técnico cafetero atendió este viernes a la prensa pensando en el juego contra los cuzcatlecos, el cual será el último fogueo previo a las eliminatorias.

A Keylor le metieron dos goles este viernes, igual que el partido pasado. Foto. AFP A Keylor le metieron dos goles este viernes, igual que el partido pasado. Foto. AFP (LOIC VENANCE/AFP)

-¿Cómo está el asunto con Keylor Navas?, ¿ya lo llamó para saber si está en disposición de venir?

Con Keylor hablé antes de que viajara a Francia, me habló que estaba claro de la situación de la eliminatoria y que si estaba bien en lo físico, quería estar en la Sele. Cuando regrese al país esta semana haré un contacto con él antes de la llamada definitiva, que creo que será el viernes y lógicamente espero contar con él. Tiene ganas de estar nuevamente con el país.

Luis Fernando Suárez entiende que siempre habrá críticas a las listas que dé. Alonso Tenorio Luis Fernando Suárez entiende que siempre habrá críticas a las listas que dé. Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

-¿Qué espera del partido contra El Salvador?

Uno espera siempre un buen funcionamiento en lo colectivo, pero uno como seleccionador debe mirar funcionamientos individuales. Es dar oportunidad a la gente de que muestre su real condición, ponerlos a jugar donde se sientan cómodos. Hemos hecho trabajos interesantes, en las dos prácticas que tuvimos hubo un comportamiento táctico importante. Uno piensa en trabajar al grupo en esta clase de partidos para ver cómo responden a la exigencia y ver situaciones individuales.

- ¿Está usted a gusto con lo que le ha mostrado el campeonato nacional en estas fechas?

Se da para todo, más con las exigencias especiales de la actualidad, como la pandemia, el que se hagan partidos continuos, sin tiempo de recuperar, con entrenadores que no pueden trabajar como deben hacerlo. Hay de todo, buenos partidos, regulares, otros no son lo mejor, pero es lo normal. He visto jugadores y estoy contento, lo importante es mirar más y que se tenga la posibilidad de entrenar más.

- ¿Es Bryan Ruiz como un consejero en esta nueva faceta que tiene en la selección?

Bryan me puede indicar cosas que, en determinado momento, en el grupo existen, creo que tiene mucho para darle al fútbol costarricense, lo mejor de él es que sabe dónde está y que en determinado momento habrá otros que van a estar en un mejor momento que él, pero sabe de la competencia y entrena bien, busca mejorar. Busca trabajar para volver a la Sele, para dar lo mejor de él, ama al país y hace las cosas de la mejor manera.



— "El jueves me llevaron de sparring a chicos de la sub-20 que no tuvieron competencia por la pandemia y vi cosas muy interesantes con algunos", Luis Fernando Suárez.

-¿Cómo toma usted las críticas a la lista porque llamó a jugadores que no son titulares por encima de otros que destacan en clubes pequeños?

Es el caso de Vargas (Mauricio, portero de la Liga) quien tiene un gran problema, que es Leo Moreira, pero dentro de las situaciones cuando estuvo él jugando, lo hizo bien. Habrá técnicos que quieran que les llamen a jugadores de su equipo y eso es bueno y espero que sean competitivos con sus equipos, otros no quieren que les llamen porque quieren trabajar, es entendible.

Tomé la mejor decisión de acuerdo a lo que vi en cuatro o cinco partidos. La lista no es definitiva, lo importante es hacer un llamado, seguir mirando, para eso estamos nosotros y los asistentes técnicos. Una de las cosas que hago como entrenador de selección es conversar con los técnicos y que me digan sobre las posibilidades de algunos que uno no está enterado, o no lo ha reconocido y que ellos conocen más porque están en el día a día.