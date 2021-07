Luis Fernando Suárez: “Le dije a los jugadores que jugaban a diez kilómetros por hora”

El técnico espera que para el juego contra Jamaica, los nacionales sean más sólidos ofensivamente. AFP. El técnico espera que para el juego contra Jamaica, los nacionales sean más sólidos ofensivamente. AFP.

El técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, es autocrítico y aseguró que no le gustó el primer tiempo contra Surinam.

“La mejor noticia fue clasificar a la siguiente ronda, ahora hay que reparar lo que se hizo en el primer tiempo, no me gustó el funcionamiento, el equipo fue muy lento en la producción de jugadas y me parece que se equivocó al tener la pelota en la zona defensiva.

“En el entretiempo le dije a los jugadores que jugaban a diez kilómetros por hora y ahora el fútbol no se juega así. El segundo tiempo me gustó mucho más, el equipo resolvió bien, con la expulsión buscó cómo defenderse de la mejor manera”, dijo.

El colombiano aseguró que para la mejenga contra Jamaica y el juego de cuartos de final (será contra Canadá o Estados Unidos), se debe buscar la forma de recuperar rápido la pelota para hacer lo que lograron en el segundo tiempo contra Surinam.

“Sigo pensando que cada partido te da muchas posibilidades de ver qué se ha hecho bien, pensar cómo ser sólido ofensivamente, que el equipo sea compacto, que no pierda la agresividad”, agregó.

El entrenador también habló del papel de Joel Campbell y dijo que es un gusto tenerlo en la Sele.

“Joel Campbell juega bien en cualquier parte, en cualquier lado que juegue va a marcar diferencia, soy un afortunado y Costa Rica es afortunado de poder aprovechar a Joel de cualquier manera, lo pondría en cualquier puesto, por eso disfruto viéndolo jugar, por el compromiso.

“Cumplió cien partidos oficiales y cuando hizo el gol no quiso celebrarlo porque era un gol que fue un empate, disfruto su fútbol, su pasión, ojalá nunca esté lesionado”, destacó.

Sobre el juego contra Jamaica, con el que se cierra la fase de grupos, Suárez añadió que los Reggae Boyz serán el rival más complicado y que estos partidos contra los equipos caribeños les sirven para mirar la forma en que deben jugar.