Luis Fernando Suárez llenó de elogios a un joven que pinta como la sorpresa ante Canadá

Brandon Aguilera ha llenado el ojo del seleccionador Luis Fernando Suárez en la selección de Costa Rica. (Albert Marín)

El técnico de la selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, ha demostrado en esta octogonal que no le tiembla el pulso para poner a jóvenes en momentos determinantes, así que va con cero miedo en ese tema.

De visita en Canadá debutó a Aarón Suárez; en el estadio Azteca se mandó con Daniel Chacón y en la mejenga en casa ante los de la hoja de maple la sorpresa podría ser Brandon Aguilera.

En la conferencia de prensa de este miércoles, previo al duelo ante los norteamericanos, al seleccionador le consultaron por el jugador de Alajuelense, quien está a préstamo en Guanacasteca y demostró que le tiene mucho respeto a su trabajo, al punto que dejó abierta la puerta para que juegue.

“Brandon Aguilera es un jugador que no solamente tiene un muy buen presente. Desde que lo vi trabajando acá con la sub-20, dije: ‘Este muchacho tiene cosas muy interesantes’ por lo que no pensaría que sería una sorpresa que jugara, en cualquier momento, ya sea mañana de titular o de cambio y que lo hiciera bien.

“No tengo temor en ponerlo a jugar, ya han habido situaciones que ustedes han visto, como Jewison Bennette que debutó en Canadá y a Aarón Suárez también, Daniel Chacón lo hizo en México, y lo hicieron bien. Así que de Brandon no me extrañaría que respondiera bien. Lo mejor para él y Costa Rica es que hay un gran jugador. Uno puede respirar tranquilo que va a responder sin ningún problema a las exigencias que el fútbol de selección le pide”, profundizó.

Si bien Suárez no dijo abiertamente que el futbolista de la ADG jugará, por sus palabras se nota que quedó muy satisfecho con lo que ha visto y, además, destacó una característica que afirma cuenta más que ser solo bueno con la pecosa en los pies.

“Creo que es bueno que se sepa que es un grandísimo jugador, pero la exigencia para él debe ser no compararse con Bryan Ruiz o cualquier otro. Estoy seguro que es un jugador que va a dar noticias gratas al fútbol de Costa Rica, porque es de mucha calidad, y tiene la cabecita bien puesta, que para mí eso es vital; un jugador integral es mejor.

“A mí no me convence únicamente por lo que hace un jugador con los pies, me convence un jugador que piensa, que sabe cómo manejarse en diversas situaciones y Brandon piensa, va a ser interesante lo que él va a crear en el futuro”, agregó.