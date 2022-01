Luis Fernando Suárez: “Lo más importante del equipo es que supo competir”

El técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez destacó la inteligencia de sus jugadores para responder a la exigencia de los mexicanos. AFP. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Para Luis Fernando Suárez, seleccionador nacional, lo más valioso del empate conseguido este domingo es que su equipo fue capaz de darle pelea a México.

“Yo creo que lo más importante del equipo es que supo competir, era saber dónde competir y en qué escenario competíamos. Nosotros no podíamos competir con México en la posesión de la pelota, sino en saber que ellos en eso tienen una fortaleza grande y que no se notara tanto. La idea era que no nos tiráramos muy atrás, porque si lo hacíamos era muy complicado.

“¿En qué podíamos competir? En que cuando nosotros recuperamos la pelota, se podían generar algunos espacios. En el primer tiempo tuvimos dos con Alonso (Martínez), una con Celso (Borges) y en el segundo tiempo una posibilidad con Alonso. Me parece que en ese sentido el grupo fue muy inteligente”, reconoció.

“Yo creo que los jugadores de Costa Rica tienen la condición del costarricense, la inteligencia. Hacen quedar bien al país, son muy inteligentes”, Luis Fernando Suárez, técnico Costa Rica.

El técnico cafetero también destacó el empate, pero es claro en que la Tricolor no puede perder más puntos en lo que resta de la segunda vuelta de la eliminatoria.

“Todo depende, este resultado es muy importante solo si se dan situaciones positivas de aquí en adelante, sobre todo en este próximo partido contra Jamaica. En la otra fecha FIFA tenemos dos partidos contra los dos líderes, Estados Unidos y Canadá, y tenemos que ir a El Salvador, ahí tenemos que sumar muchos puntos.

“Es un muy buen punto por ahora, mirándolo como estamos ahora. Pero el jugador tiene que ser consciente de que las cosas se van consiguiendo, uno puede valorar mucho esto cuando de verdad se consiga el objetivo primario, que es la clasificación”, manifestó.

La nacional rescató un punto de oro en el difícil estadio Azteca. AFP. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Mentalizados

Para Suárez, la clave de los últimos partidos ha sido en que los jugadores están mentalizados en obtener los resultados que necesitan.

“Lo que hoy (domingo) más veo y en lo que estamos metidos es estar focalizados en el objetivo, sin hacerle caso al ruido de afuera, el grupo está consciente de ello”, comentó.

El técnico contó que por el corto tiempo que hubo entre el encuentro con Panamá, del jueves anterior, y el duelo contra los aztecas, casi no se pudo entrenar.

“El equipo estuvo metido en lo que era, dentro de todas las cosas que nosotros preveíamos sobre cómo se iba a presentar el equipo contrario y supimos responder a eso.

“Creo que hay que valorar algo, nosotros no tuvimos ningún entrenamiento después del partido contra Panamá porque no se podía. El viernes tuvimos un trabajo de recuperación con el grupo y, previendo el viaje, a todo el grupo le dimos un trabajo muy liviano en el que no se habló de estrategia.

“Lo visualizamos después, en la charla técnica, y el grupo, sin haberlo entrenado, con solo haberlo visualizado en un tablero, hizo las cosas correctamente”, añadió el entrenador colombiano.