Luis Fernando Suárez: “Lo que estoy notando es que ustedes no quieren que yo siga”

Luis Fernando Suárez está en un delicado momento deportivo. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, tuvo un duro careo con la prensa este martes luego de la derrota 1-0 ante Panamá, lo que dejó fuera a la Sele del “Final Four” de la Liga de Naciones de la Concacaf.

A Suárez le cuestionaron sobre su puesto y la credibilidad que tiene ante la afición y la prensa. Allí se mandó con una frase bastante fuerte a los periodistas.

“No sé adonde está mi credibilidad, eso se genera en la parte de afuera, ¿lo dicen ustedes o la gente?, no lo sé, no me meto en eso. Lo que estoy notando es que ustedes no quieren que yo siga (en la selección), pero lo entiendo totalmente, cuando uno pierde está siempre esta circunstancia que se dé, lo que tengo que hacer es cambiar esto y buscar los resultados para cambiarlo”, dijo.

Por casi toda la conferencia, el cafetero gambeteó la pregunta sobre que la gente no la quiere en el puesto y coreó con fuerza la frase “Fuera Suárez”.

“Tomo con tristeza esto, uno siempre quiere estar en la senda de la victoria, a veces es porque se juega mal y a veces es por circunstancias, un partido que teníamos que saber jugar, parejo en el primer tiempo y en el segundo bajamos, pero nos costó”

“Me trajeron para clasificar al Mundial y lo logré, para cambiar cosas que no se estaban logrando, victorias que se lograron conmigo. Dentro de todas las cosas a mí me motiva para seguir el grupo, tengo ganas de salir adelante en medio de un cambio generacional que hace rato se debía hacer, son jóvenes que a veces lo harán bien y a veces les costará más, eso me ilusiona por hacer”, aseguró.

Esta nota llega a usted gracias a: