Luis Fernando Suárez: “Lo que se dio en el partido son accidentes del juego”

Para Luis Fernando Suárez la selección sale fortalecida anímicamente, Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Pese a que el nivel de Costa Rica ante Martinica fue muy flojo y fue hasta el final que la Sele rescató la victoria por 2-1 en la Liga de Naciones, el seleccionador Luis Fernando Suárez fue muy poco crítico con lo visto en el juego.

Para el técnico, la victoria es merecida porque el equipo trabajó para eso y le bajó el piso al mal juego mostrado al conseguir el resultado, pues, según argumentó, no se puede restar mérito al trabajo del rival.

“Nos costó tanto por lo que hizo el equipo contrario, hizo las cosas correctamente. Siempre fue, primero muy agresivo, después con la pelota fue claro cuando tuvo que serlo, dominó por ratos muy bien, nosotros al principio nos sorprendimos porque ellos hicieron las cosas correctamente.

“Lo que se dio en el partido son accidentes del juego, uno tiene a veces un jugador menos o más y creo que dominábamos, pero no concretábamos. En ese sentido, toda la segunda parte fue eso, dominio nuestro que se reflejaba mucho, al final fuimos merecedores de la victoria”, destacó.

Emocionalmente está victoria pensando en el martes es buena, de todo se aprende — Luis Fernando Suárez

Suárez fue enfático en que no se debe restarle méritos a Martinica, pese a que la “potencia” no está ni el ranking FIFA, porque es un territorio de ultramar francés por lo que no está afiliada al organismo.

La Sele se vio muy floja en Martinica. (ANDREA VILCHEZ/STRAFFONIMAGES/ANDREA VILCHEZ)

Otro punto que tocó el cafetero es que para el partido del martes ante Panamá, en el Estadio Nacional de San José a las 8 p.m., el equipo llega fortalecido en la parte anímica.

“Emocionalmente, pensando en el martes esta victoria es buena; después de todo se aprende, de los errores, de pronto un poquitito de unas desatenciones al principio, hay que aprender de todo”, comentó.

El reto de Suárez es fuerte para recuperar credibilidad en prensa y afición, a las que no convencen ni sus decisiones ni conferencias. Definitivamente, el colombiano está en uno de los puntos más bajos de popularidad, sino el más bajo.