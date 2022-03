Luis Fernando Suárez manda filazo a Manfred Ugalde por abandonar el barco

27/03/2022, El Salvador, Estadio Cuscatlan, partido de la eliminatoria rumbo al mundial en Qatar 2022 entre El Salvador y Costa Rica. (Federación Costarricense de Fútbol)

Luis Fernando Suárez, técnico de la selección nacional, le envió un filazo al delantero Manfred Ugalde sin mencionarlo.

El entrenador colombiano de la Tricolor dijo que la base del éxito de su equipo fue que nadie renunció al sueño de clasificar al mundial.

-¿Qué ha pasado para que las cosas ahora salgan tan bien?

“Una sola palabra: trabajo. Trabajo bien hecho, colaboración excelsa de la liga, de Unafut, un apoyo incondicional de la federación, después una disposición anímica y carácter de jugadores, nunca nadie renunció a esto, solo un jugador (refiriéndose a Manfred Ugalde). Creo que lo más importante es que ellos querían hacer esto por el país”, disparó el cafetero.

La selección de Costa Rica sacó los tres puntos ante El Salvador. AFP. (MARVIN RECINOS/AFP)

“Me sabe muy bien”

Hablando propiamente del partido, Suárez salió más que satisfecho de la victoria contra los cuscatlecos.

“Me sabe muy bien, hemos hecho todo de la manera correcta, sobre todo en esta segunda vuelta, los seis partidos invictos demuestran claramente que ha estado bien.

“Después tengo que resaltar el trabajo del equipo. Siento un orgullo profundo de dirigir un grupo humano espectacular, ha sido muy estresante todo, pero eso nos hace más grandes. Hemos tenido algunas limitantes y aun así estamos compitiendo y eso habla bien del coraje del costarricense. Me sabe a muchas cosas buenas”, manifestó.

El entrenador de la nacional también habló del papel que le ha dado a los jóvenes en el cierre de la eliminatoria.

“Creo que tengo la experiencia, no es la primera vez que hago esto y después no tengo temor. Póngale usted la etiqueta que quiera, no me da miedo poner un chico si creo en él. Uno quiere que haya alguien que tenga experiencia, que los arropen y los grandes los han arropado bien”, expresó.