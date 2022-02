Luis Fernando Suárez metió sangre joven en el juego más rudo de la eliminatoria

El técnico Luis Fernando Suárez tuvo la valentía de jugársela ante México en el estadio Azteca, con jóvenes o figuras con escaso recorrido en la Tricolor.

La salvada para el técnico cafetero es que estos le respondieron de la mejor manera en la visita más incómoda para cualquier selección de la Concacaf.

Youstin Salas sigue creciendo en su juego. Milita en Grecia. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Probablemente muchos al ver este domingo la alineación titular se preguntaron, ¿quién es Youstin Salas? Algunos hasta se persignaron y dijeron: “que el Señor nos acompañe”.

Pero cuando los fiebrazos vieron entrar en el segundo tiempo a Jeffrey Valverde, Juan Pablo Vargas y a Daniel Chacón, más de uno casi cae en cruz.

Lo que dice la lógica es que un juego ante México en el Azteca no es propicio para darles minutos a hombres de poco recorrido con la selección y menos si es un juego eliminatorio en el que no teníamos derecho a perder.

Pero Suárez conoce sus condiciones, se la jugó y apostó por ellos para conseguir un valioso empate.

El periodista Everardo Herrera reconoció que no le sorprendió tanto la apuesta de Suárez por jóvenes sin mucho recorrido en la Tricolor.

“Lo que pasa es que Suárez viene haciendo un trabajo con una guía basada en los microciclos y dando prioridad a los futbolistas que más destacan en el torneo local. Cuesta pensar que alguno se quede por fuera, tal vez Cristian Bolaños al que consideramos una excepción”, dijo.

Explicó que la principal característica de esos futbolistas es la capacidad técnica que tienen y que va de la mano con la velocidad.

“Es un mérito del técnico por supuesto, pero también del jugador. Youstin Salas por ejemplo, realizó un trabajo positivo con el balón en los pies. Ya lo había puesto contra Canadá, es un volante mixto de muy buena técnica”, comentó Herrera.

Gerson Torres ha tenido un poco más de participación pero fue agradable verlo desde el inicio. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Everardo expresó que el trabajo de Suárez a estas alturas es correcto porque el equipo tiene a baluartes de mucha experiencia como Keylor Navas, Francisco Calvo, Celso Borges, Joel Campbell y Bryan Ruiz que llevan el peso del equipo apoyados por los más jóvenes.



— "Aunque no se hicieron goles, ha sido el partido más correcto de la Sele", Diego Obando, Multimedios

“Siento que es un trabajo muy positivo, Costa Rica se renueva en plena competencia y con el agua al cuello, pero es mérito del entrenador priorizar a los jugadores locales pues tampoco tenemos tanto legionario solvente”, añadió.

Lo mejor

Para Diego Obando, periodista de Multimedios, el juego de este domingo ante México fue el mejor de la Sele durante todo el proceso, pero a él sí le llamó la atención que Suárez se la jugara con esos jóvenes.

“Cuando uno ve la alineación, uno se da cuenta que a Suárez no le da miedo poner a estos jugadores en esos partidos que uno no los presupuesta para eso. Youstin podía ser un riesgo, pero me acordé que en Canadá jugó y no tuvo miedo alguno”, comentó.

Obando agregó que ya se ve más la mano al técnico en el funcionamiento del equipo y que los microciclos que ha trabajado en el país, con los jugadores locales se reflejan en el terreno de juego.

“Definitivamente es el fruto de esos trabajos, se sacrificó mucho camino, pero ya se ve el efecto. Hay muchos jugadores del medio local como Orlando Galo, Yeltsin Tejeda, Jeffrey Valverde y Kreysher Fuller. Me parece que lo de Ricardo Blanco también fue por esos trabajos. Al principio fueron muy criticados, pero aportan mucho. La fórmula está funcionando”, expresó Obando.

Recordemos que Salas es volante del Municipal Grecia, pero pertenece al Herediano y es el hermano menor del futbolista Reymond Salas, también de Grecia. Tiene 25 años y ha estado en procesos de selecciones menores.

Jeffrey Valverde es un extremo que pertenece a San Carlos y tiene 26 años. Fue el jugador que sirvió de intercambio para que la Liga se hiciera con los servicios de Álvaro Saborío. Cuando terminó el contrato, los Toros del Norte compraron su ficha.

Juan Pablo Vargas (el más alto) ya tuvo minutos en la eliminatoria y en el juego más rudo. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Juan Pablo Vargas, de 26 años, ha sido muy constante en las convocatorias de Suárez, pero no había tenido oportunidad de jugar. Lo hizo en pocos minutos pero no tuvo miedo y lució aplomado. Es de esa generación que llaman perdida.

Tiene más cartel que los demás, pues juega desde el 2018 en Colombia, primero en el Deportes Tolima y actualmente en el Millonarios. Es hermano del guardameta de Guanacasteca, Mauricio Vargas.

Daniel Chacón es el más chamaco, tiene 20 años y juega como defensa central en el Cartaginés. El brumoso erró su primer pase en el juego, pero luego se ordenó y se llenó del coraje de sus compañeros en los pocos minutos que actuó.

Ojo, también jugaron otros jóvenes, pero que tiene más apariciones con la Tricolor como Gerson Torres (24 años) o Alonso Martínez (23 años). Además, en banca estaban algunos chamacos como Jewison Bennette (17), Aarón Suárez (19) y Antony Contreras (22).