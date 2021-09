Luis Fernando Suárez: “Nos faltó en el ataque, en la elaboración de juego”

Suárez es bien crítico con el rendimiento de la nacional. AFP. Suárez es bien crítico con el rendimiento de la nacional. AFP. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

Con un tono más serio de lo habitual, Luis Fernando Suárez, seleccionador nacional, reconoció que más allá de obtener un punto de visita ante Panamá, al equipo le faltó en la ofensiva.

“Nos faltó en el ataque, en la elaboración de juego. Contra México será un partido diferente, seguro habrá otras posibilidades, eso no me preocupa.

“Empezamos bien, sumando un punto de visita ante un rival que hizo las cosas correctamente, este punto es valioso. No se puede hacer ninguna cosa distinta a sumar y pensar que el punto es bueno”, afirmó tras el empate 0-0 en el que la Sele no hizo un solo remate a marco.

El entrenador agregó que, pese a lo trabajado, les faltó elaboración y los jugadores en la mitad de la cancha no tuvieron buenos movimientos con el balón.

“No fue una estrategia, no tuvimos una buena elaboración, me parecía que no sabíamos tener la pelota de la manera más correcta en la mitad de la cancha.

“Esperaba que Panamá hiciera esto que hizo, pero no esperaba que nosotros respondiéramos de la manera ofensiva en la que respondimos”, comentó.

Suárez no profundizó sobre los fallos de sus jugadores, pero recalcó que, pese al poco tiempo que tienen, intentará mejorar de cara al juego contra México, de este domingo en el Nacional.

“Es muy poco el tiempo, creo que hay que valorar el punto, es muy, muy bueno de visita. Sobre los demás aspectos que tendremos que arreglar, creo que todos los equipos tendrán el mismo problema (poco tiempo).

“Creo que no es una situación solamente de Costa Rica, el problema es para todos y bajo esa situación todos tenemos que jugar. Se vienen dos juegos de locales, que hay que jugarlos de manera diferente, pero si hay que valorar algo, es que sacamos un punto, jugamos muy defensivamente y faltó ofensivamente”, manifestó.

Sin la bola

Ante las preguntas de los medios, el entrenador insistió en que el mayor problema de Costa Rica fue la tenencia de la pecosa.

“Recién finalizando el partido vimos algunos pases que nos dieron una relativa tranquilidad”, comentó.

También habló de una posible rotación de jugadores, para el duelo contra los aztecas.

“Vamos a hablar del grupo mañana, hoy estamos mirando cuáles son los que tienen más problemas en la parte física, hubo dos muchachos que tuvieron que salir porque les dieron calambres y por esa razón se llamó a una cantidad grande de jugadores, es probable que tengamos que hacer cambios”, agregó.

De Bryan y Joel

El entrenador colombiano se refirió a algunos casos puntuales, como el del volante Bryan Ruiz.

“Bryan me gustó, pero tenemos que valorar lo que venga, entró haciendo cosas que se le pidió y en ese momento el equipo necesitaba a alguien que rotara más la pelota”, dijo.

Sobre el desempeño de los jóvenes, el técnico colombiano dijo lo siguiente: “Uno siempre va a pensar que ojalá les vaya bien, estos partidos son otra exigencia, hay posibilidades de que los jugadores puedan sentir la presión y, en ese sentido, lo que se hizo en el campo no tengo reparo por lo que hicieron los muchachos.

“Creo que es hacer un primer paso interesante, el próximo encuentro lo verán de otra manera, yo tengo dos mundiales y aún siento miedo, un chico que empiece sentirá más miedo que yo y a través de los partidos hay que ver en ellos que busquen forjar carácter”, comentó.

Luis Fernando también habló de la situación de Campbell.

“(Joel) ha mejorado mucho, esperemos a ver que lleguemos en la mañana para tener un informe mejor y esperemos que se haya recuperado, creo que podrán existir buenas noticias con su situación”, destacó.