Luis Fernando Suárez recobra la sonrisa al cierre de la eliminatoria

Luis Fernando Suárez mostró un ánimo mucho más renovado este viernes en conferencia de prensa. Foto: Prensa Fedefútbol (RCM/leCR)

Cuando la selección nacional se encontraba en un hoyo y con poca ilusión, entre octubre y noviembre del año pasado, la cara del seleccionador nacional, Luis Fernando Suárez, describía bien cómo estaba el ánimo del equipo en términos generales.

El entrenador colombiano se sentaba a las conferencias, que se realizaban vía virtual, con una expresión que parecía de velorio, sin mucho ánimo, evidentemente abatido por una situación que no mejoraba.

Los aficionados y medios de comunicación notaban eso y más de uno hasta pensaba que posiblemente Suárez se arrepentía de haber agarrado ese churuco.

Pero el 16 de noviembre los ticos derrotaron 2-1 a Honduras, con un gol agónico de Gerson Torres al minuto 95, que le devolvió la vida a la Tricolor y al cafetero, pues segundos antes los fiebres en el estadio Nacional gritaban a un solo coro pidiendo la salida del técnico.

Ese fue el inicio de un rally en el que la Tricolor ganó diez puntos de doce posibles, lo que la metió de nuevo en la pelea por un un boleto a Catar 2022 y que le devolvió la sonrisa y la tranquilidad a Suárez.

En el microciclo de esta semana, Luis Fernando Suárez volvió a enseñar la sonrisa. (Rafael Pacheco Granados)

Y este viernes, durante la convocatoria para los tres últimos juegos eliminatorios (Canadá, El Salvador y Estados Unidos), el seleccionador ya era el mismo que vimos en sus primeras conferencias de prensa. Fue amplio en sus respuestas, lucía con un buen ánimo y hasta daba explicaciones a las preguntas incómodas, aunque obviamente ya estas no eran tan duras.

La Teja le consultó por esa sonrisa que recobró y si cierra la eliminatoria con el mejor ánimo.

“Es que las preguntas han cambiado (a las de hace unos meses), uno responde de acuerdo a lo que le preguntan. Siempre ha habido un apoyo irrestricto de parte de toda la gente que me tiene que apoyar y en ese sentido me he sentido siempre bien, eso es algo que tengo que valorarlo. Al presidente que siempre ha estado a mi lado, a la Comisión de Fútbol que ha sido un gran apoyo, incluso dejando de lado sus trabajos para que la selección salga adelante, es algo bien valioso.

“Cuando es un país (selección) es complicado, porque la presión es mucho más grande, la exigencia es mucho más alta. Me parece lógico que haya gente con pesimismo respecto a un resultado y que critique a un determinado juego, eso lo aceptaré siempre, es una situación normal en el fútbol”, dijo.

El rostro de Luis Fernando Suárez durante una conferencia de prensa en octubre, en el momento más crítico de la Sele, hablaba por él. Foto: Captura

Además, el renovado Suárez hizo un llamado a que por favor se deje la mala vibra de lado y asegura que no aceptará ni comparte para nada con la gente que quiere que a la Sele le vaya mal solo porque sí.

“Dejen de lado un poco esa circunstancia de querer que el equipo sea eliminado, de desear que Costa Rica no esté en el Mundial, puede que no esté, pero que todo el mundo esté con el deseo de que se clasifique a un Mundial. Clasificar a un Mundial es espectacular, ustedes lo saben, lo han hecho un montón de veces. Ese deseo nos dará más fuerzas”, pidió.

Cerrar filas

Para el psicólogo deportivo Carlos Marín, ha sido más que evidente y notorio el cambio de Suárez y es claro a que obedece, además de los resultados, a una dinámica interna de grupo, el cual luce bastante fuerte.

“No hay que ser psicólogo para notarlo, ha sido evidente, cuando los resultados no te avalan, ir a una conferencia de prensa es una tortura, es algo que no quieres enfrentar, lo que menos gusta porque te pone en una posición muy delicada.

“Creo que él se apoyó mucho en el área psicológica que maneja y además del profesional que tiene en el cuerpo técnico (Luis Felipe Camacho), darle ese espacio al colega ha sido importante porque en una selección lo que más trabajas es la cohesión de grupo, ya que no hay mucho espacio para trabajar en otros aspectos”, destacó.

El año pasado, las conferencias de prensa de Luis Fernando Suárez estaban llenas de cuestionamientos. (Alonso Tenorio)

Marín fue al Mundial sub-20 de Egipto 2009 con Rónald González como parte de su cuerpo técnico y entiende que en una selección, cuando las cosas se complican, lo mejor que se puede hacer es cerrar filas y no darle poder ni siquiera a las redes sociales.

“El mejor parámetro fue las conferencias de prensa en los partidos ante Estados Unidos, El Salvador y Canadá en la primera ronda, se mostró que a nadie le gusta que le ataquen su trabajo y ante eso la gente reacciona de diversas maneras”, añadió.

Desde la afición también algunos se pusieron en los zapatos de Suárez y esperan que el cambio del técnico sume para más resultados positivos.

“Lo noté, claro, cuando a usted le va mal en el trabajo mentira que anda de buenas. Uno anda de buenas cuando las cosas le salen. La Sele está en una posición en la que no debería estar, pero todo mundo sabe que Suárez podría ser quizá de los últimos culpables en eso”, opinó Mauricio Gómez, vecino de Tibás.