Luis Fernando Suárez revela una de las lecciones que le dejó Qatar 2022

A dos meses de terminar su participación en la cita mundialista, Luis Fernando Suárez reapareció y señaló algunas lecciones que le dejó la Copa del Mundo Qatar 2022.

Para el cafetero, el mundial les dejó claro que en el ritmo y nivel del campeonato costarricense, nos estamos quedado botados y se echa de ver cuando competimos en el ámbito internacional.

“Yo espero que la competitividad del campeonato costarricense se eleve más. Una de las cosas que creo que nos dejó como lección el campeonato mundial es que, competitivamente, estamos muy por debajo de muchos países, tenemos que mejorar en eso”, destacó.

Suárez afirma que en este momento la Selección está frenada por el inicio del torneo y no hay espacios para trabajar con la base de la Tricolor, por lo que espera, al menos, poder hacer algo con jóvenes en nuevos microciclos.

“Tenemos que estar pensando que no solamente es estar trabajando fuerte, sino conseguir resultados. A mí no se me olvida, y lo más importante de todo esto es que el proceso de recambio no ha terminado, tenemos que seguir creciendo.

“Por ese objetivo es que ojalá podamos entrenar; en este momento no podemos hacerlo porque el torneo está jugándose, pero ojalá haya posibilidades. Vamos a buscar de nuevo, como lo hicimos la vez pasada, que haya muchos juveniles entrenando con nosotros y darles posibilidad, eso es importante”, comentó.

No es la primera vez que Suárez se queja del nivel o competitividad del torneo o su formato, un tema sobre el que ha dirigido sus críticas varias veces.