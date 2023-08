Luis Fernando Suárez rompió el silencio en Colombia, ¿qué dijo de la Sele?

El exentrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, conversó esta tarde en el programa El Vbar de Caracol Radio y desmenuzó algunas cosas que vivió con la Tricolor.

Suárez fue despedido por malos resultados el pasado 21 de julio, luego de un ambiente muy pesado que había en torno a la Tricolor por el mal mundial que hizo en Qatar y por la Copa Oro.

Suárez dijo que le tocó vivir circunstancias muy especiales y críticas que las pagó con su puesto.

“Me tocó un año de elecciones; se formó una división en el Comité y eso junto con los resultados, sobre todo la derrota contra Panamá, se fue formando la tormenta en la que nuestro nombre no estaba bien visto. Se dan tres o cuatro situaciones que ya se habían diagnosticado, pero cuando se da una situación política, es bastante complicado”, expresó el extécnico de la Tricolor.

El entrenador colombiano expresó que cuando llegó a Tiquicia los resultados no eran buenos y que hizo un diagnóstico y empezó a trabajar.

“Por esa razón hay un cambio, uno llega a hacer un diagnóstico de la situación, hay que ser cuidadoso para conocer el fútbol costarricense. Faltaba ese recambio generacional, había un grupo de jugadores que tenían que responder luego del 2014″, expresó.

Allí explicó que llamó a varios jugadores para lograr ese objetivo, pero también señaló en qué fallaba la Sele.

“Llamamos chicos jóvenes, sin mucha experiencia; afortunadamente, se logró el objetivo. Al terminar el Mundial había que seguir ese camino. Era ser conscientes de que crecer duele un poco, poner a los jóvenes. El fútbol es distinto ahora y hay que adaptarse, Costa Rica hacía las cosas bien en defensa, pero en ataque había carencias.

“Hablamos de esa situación con el presidente, estaba de acuerdo y empezamos este año a buscar soluciones”, añadió.

Al entrenador sudamericano le preguntaron qué enseñanzas le dejó la Copa del Mundo y también se refirió al asunto.

“Qatar me dejó muchas cosas, no se puede hablar mucho de ese primer juego. España, Japón, Alemania y los demás que vi, son rápidos porque así es ahora el fútbol. Es necesario estar bien preparado, las exigencias para los creativos son otras, el juego es más físico. No se puede quedar estático, no es solo el talento en el fútbol”, expresó.

El técnico fue claro en que faltaba ese recambio e hizo lo posible por concretarlo.

“No se estaba dando como debería, había un grupo llamado a responder después del 2014 y no lo hicieron. Tuvimos que hacer un recambio express para llegar al Mundial. Afortunadamente, se dio y luego se siguió pensando que tocaba hacer el recambio”.

Y además, dijo que sintió el respaldo de los jugadores.

“Si hay algo que hicieron esos muchachos por mí fue buscar la manera de respaldarme, había un momento álgido donde nosotros teníamos el 90 por ciento para quedar eliminados y el 10% de probabilidades era de poder clasificar y ese grupo empezó a ganar y era puro corazón, ganas y deseos”.

También se refirió a la parte física del equipo y cree que en Costa Rica debe trabajar más ese aspecto. “No nos podemos quedar los entrenadores en que lo de antes era muy bueno y nos tenemos que quedar allí. Tenemos que saber adaptarnos y eso lo estábamos intentando hacer. Algo están haciendo los demás que en determinado momento Costa Rica tiene que hacer”, concluyó.